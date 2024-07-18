بيع المرحلة الأولى من فندق منتجع ماربيا في دبي خلال 8 ساعات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة كليندينست، المطوّرة لمشروع «ذا هارت أوف يوروب»؛ عن بيع المرحلة الأولى بالكامل من «فندق منتجع ماربيا، مجموعة فينييت»، من مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في جزر العالم بدبي، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى مليار درهم. وقد شارك في حفل الإطلاق 2000 زائر، ما يعكس الطلب القوي على العقارات الفاخرة في دبي.

وحققت المرحلة الأولى من المشروع التي تقع على الواجهة البحرية في جزيرة أوروبا الرئيسة نجاحاً كبيراً، حيث تم بيعها بالكامل في غضون ثماني ساعات فقط، ممّا يؤكّد حجم الاهتمام البالغ الذي يحظى به المشروع بين جنسيات مختلفة من المستثمرين، بمن في ذلك الإماراتيون والسعوديون والهنود والأوروبيون.

وقالت سارة علي، الرئيس التنفيذي للعمليات في «ذا هارت أوف يوروب»: «نتطلّع للإعلان عن المراحل التالية قريباً».

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