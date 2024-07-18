سهيل المزروعي: الإمارات تتبنّى أحدث حلول الاستدامة لتعزيز التحول للطاقة النظيفة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تستضيف بلدية رأس الخيمة قمة رأس الخيمة للطاقة يومي 27 و28 نوفمبر 2024، وذلك في مركز الحمرا الدولي للمعارض والمؤتمرات بالإمارة. وأعلنت البلدية مشاركة وزارة الطاقة والبنية التحتية كشريك حكومي ومجموعة كهرباء فرنسا كشريك ذهبي، وشركة ليدفانس كشريك فضي في قمة رأس الخيمة للطاقة.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية: تعد الإمارات رائدة في تطوير وتبني أحدث ممارسات وحلول الاستدامة التي تعزز تحولها إلى الطاقة النظيفة، وتدعم قمة رأس الخيمة للطاقة أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 التي تدعو إلى زيادة حصة قدرة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الإجمالي وزيادة حصة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتعد القمة فرصة مثالية لأصحاب المصلحة للتواصل وتشكيل الشراكات وتطوير حلول الطاقة المستدامة التي يمكن أن تعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمحرك عالمي لأمن الطاقة والعمل المناخي.

وتأتي النسخة الثانية من القمة، لتكون بمثابة منصة مهمة للحوار، وتعزيز الشراكات بين رواد الفكر والمبتكرين وصناع القرار في القطاعين الحكومي والخاص تحت شعار «خلق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل والمساهمة فيها».

من جانبه، قال لوك كوشلين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة كهرباء فرنسا: نتطلع للمشاركة في قمة رأس الخيمة للطاقة في نسختها القادمة، حيث سنقوم بعرض حلولنا المبتكرة في مجال الطاقات المتجددة والتخزين. وهذه القمة هي فرصة مميزة للتعاون مع قادة الصناعة وأصحاب المصلحة، ودفع عجلة الانتقال إلى الطاقة المستدامة.

وقال مايكل أنجلو أنوفازي، الرئيس الإقليمي لشركة «ليدفانس» في الشرق الأوسط وأفريقيا: المشاركة كراعٍ فضي للقمة يعكس التزامنا كشركة إضاءة لإضاءة الطريق نحو مستقبل مستدام، حيث يحمل كل ضوء نضيئه وعداً بمستقبل أنظف وأكثر إشراقاً، حيث إن هدفنا هو تنفيذ مبادرات الاستدامة العملية التي تفيد عملاءنا والبيئة، مما يضمن أن منتجاتنا وعملياتنا لها تأثير إيجابي وتحافظ على معايير الامتثال الصارمة.

ويتضمن جدول أعمال القمة موضوعات مهمة لتحول الطاقة، مثل دور المدن والإدارة الحضرية في تحول الطاقة، وشبكات المستقبل، ووقود المستقبل، ودور الابتكار في تحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية، مع التركيز على القطاع الخاص. كما يمكن للحاضرين التطلع إلى العروض التقديمية الفردية وحلقات النقاش وجلسات التواصل المنظمة والعروض الحية التي تعرض الفرص المستقبلة في مجال الطاقة المستدامة، ومن المقرر أيضاً إجراء عدة مناقشات مائدة مستديرة خاصة بشأن المواضيع الناشئة.

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