24 ألف معاملة أنجزتها «تراخيص» خلال النصف الأول من 2024

المصدر: دبي - البيان

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حققت دائرة التخطيط والتطوير- «تراخيص»؛ الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، نمواً في نسبة المعاملات التي قدمتها لمتعاملي إدارة الترخيص خلال النصف الأول 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بإنجاز أكثر من 24 ألف معاملة، فضلاً عن حجز 1,151 اسماً تجارياً على مستوى الرخص المحلية ورخص المناطق الحرة.

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وأكد المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير - تراخيص، أن الدائرة تسعى إلى دعم الاقتصاد الوطني وأجندة دبي الاقتصادية D33، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية قادرة على جذب الاستثمارات النوعية، من خلال استراتيجياتها الراسخة التي تركز على تنويع الخدمات وتطوير القطاعات الرئيسية.

وقال: تأكيداً لجهودها للوصول إلى أداء اقتصادي متوازن ومستدام، توفر دائرة تراخيص بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال بشأن الخدمات المطلوبة لجميع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير، حيث أنجزت الدائرة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024 أكثر من 24 ألف معاملة على مستوى الرخص المحلية ورخص المنطقة الحرة في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب الخدمات المتعلقة بالمعاملات الحكومية لتعزيز استمرارية الأعمال في مختلف المجالات.

وقال الدكتور حمد الفلاسي، مدير إدارة الترخيص بالدائرة، إن الإحصائيات الرسمية تُشير إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، لتصل إلى نحو 7,000 معاملة منذ يناير العام الجاري، حيث تبوأت خدمة تجديد الرخص المحلية المرتبة الأولى بعدد 3,560 معاملة، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 1,345 معاملة، ثم حجز اسم تجاري جديد والتي بلغت 1,018 معاملة. وحلت المدينة العالمية بالمرتبة الأولى في قائمة المواقع الحاصلة على معاملات الرخص المحلية بواقع 225 رخصة، وحلت ثانية نخلة جميرا، ثم سوق التنين (دراجون مارت)، ويتبعها قرية جميرا الدائرية.

وعلى مستوى خدمة التقديم على رخص المناطق الحرة التي تقع تحت إشراف دائرة «تراخيص»، وصل إجمالي المعاملات إلى 1,288 معاملة، حيث جاءت خدمة تجديد رخص المنطقة الحرة في المرتبة الأولى بقائمة الخدمات التي تم طلبها من قبل المتعاملين في هذا الاختصاص لتصل إلى 599 معاملة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، علاوةً على إصدار 194 تصريحاً تجارياً وحجز 133 اسماً تجارياً في تلك المناطق. وزادت عدد المعاملات الحكومية مقارنة بالفترة المقابلة العام السابق، والذي صاحبه نمو في عدد إصدار بطاقات الصحة المهنية التي أصدرتها الدائرة لتصل إلى اعتماد 7,941 بطاقة صحية في دبي، كما تم إنجاز 3,074 معاملة مرتبطة بخدمة إصدار إقامة العمل.

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