صندوق خليفة لتطوير المشاريع يدعم الشركات الناشئة بقروض ميسرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع باقة جديدة من البرامج التمويلية للمشاريع الإماراتية الناشئة المرخصة في القطاعات ذات الأولوية، وتشمل تقديم قروض ميسرة طويلة الأمد من دون فوائد، تتراوح قيمتها بين 150 ألفاً و3 ملايين درهم، بفترات سداد مرنة تصل إلى 84 شهراً، بعد فترة سماح تصل إلى 24 شهراً. وتهدف البرامج إلى دعم المشاريع الناشئة في القطاعات ذات الأولوية، وتمكين نجاحها المستدام في السوق التنافسية.

وتسهم باقة البرامج التمويلية في تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال لدى مواطني دولة الإمارات، وتعزيز نمو منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل الرعاية الصحية والتعليم والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والصناعة والمشاريع المبتكرة. وتتضمن الباقة ستة حلول تمويلية، ضمن ثلاثة برامج تمويلية، هي: تمويل المشاريع الناشئة، وتمويل توسعة المشاريع القائمة، وتمويل التقنيات الزراعية.

وقالت معالي علياء عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، والرئيس التنفيذي لصندوق خليفة: «يسعدنا الإعلان عن عودة برامج صندوق خليقة التمويلية لفئة المشاريع الناشئة المرخصة، بحلة جديدة على هيئة ستة حلول تمويلية متخصصة، صممت بعد دراسة متأنية ودقيقة، تنسجم مع أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وتواكب متطلبات السوق والتوجهات الاستهلاكية، حيث توفر الحلول المصادر المالية، التي يحتاج إليها أصحاب المشاريع المبتكرة لتعزيز إمكانات مشاريعهم في القطاعات ذات الأولوية، التي تسهم بدور مؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي، ما يرسخ مكانة إمارة أبوظبي بيئة حاضنة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعززة للابتكار على مستوى العالم».

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