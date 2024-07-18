شراكة بين «حديد الإمارات» و«إيفرسينداي» لتعزيز أعمالهما في السعودية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «حديد الإمارات»، التابعة لمجموعة حديد الإمارات «أركان» توقيع شراكة مع شركة إيفرسينداي العاملة في مجال الحديد والصلب والإنشاءات المعدنية. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون بين الشركتين في مشروع قرية التزلج بمنتجع تروجينا في مدينة نيوم.

وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم شركة حديد الإمارات بتوريد عوارض الحديد الهيكلية عالية الجودة التي تم إنتاجها بطريقة مستدامة بيئياً لتوفير متانة فائقة لبناء أساسات مشروع قرية التزلج في المنتجع. وجرى توقيع اتفاقية الشراكة في حفل رسمي.

وقال سعيد الغافري، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «يسعدنا الدخول في هذه الشراكة مع شركة إيفرسينداي للعمل على هذا المشروع المهم. يجسد هذا التعاون التزامنا بقيادة جهود التنمية المستدامة عبر دول مجلس التعاون».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز