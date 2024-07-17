إطلاق أول مركز لتجربة التنقل الكهربائي متعدد العلامات التجارية في دبي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت شركة «EV LAB» الناشئة والمتخصصة في قطاع التنقل الكهربائي بالتجزئة كخدمة، حفل الإطلاق التجريبي لأول مركز لتجربة التنقل الكهربائي في المنطقة في «وان سنترال» بمركز دبي التجاري العالمي. وتمثل هذه المنشأة الحديثة علامة فارقة في تعزيز النقل المستدام والقيادة البيئية في الإمارات، بالإضافة إلى تعزيز النمو داخل مجتمع التنقل الكهربائي.

حضر حفل الإطلاق معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وقال: لقد أصبحت الإمارات رائدة عالمياً في مجالي التحول إلى الطاقة المستدامة والابتكار في تقنيات المناخ، فهي تجتذب الشركات الرائدة إلى نظامها البيئي الديناميكي المناسب للأعمال، وتشكل شراكات مع بعض أكثر الاقتصادات تقدّماً من الناحية التكنولوجية في العالم.

وأضاف: يعد EV LAB الذي أُطلق حديثاً، وهو أول منصّة متعددة العلامات التجارية المتخصّصة في المركبات الكهربائية، مشروعاً يُجسّد هذه الرؤية. سيساهم بناء مجتمع من شركات السيارات الكهربائية والمتخصّصين والمبتكرين وروّاد الأعمال وتشجيعهم على تبادل المعرفة والرؤى والخبرات في تعزيز التوجه نحو التنقّل المستدام في جميع أنحاء الإمارات والشرق الأوسط على نطاق أوسع. وسيساعد القيام بذلك في تسريع عملية الانتقال إلى التنقل الكهربائي، وتمكيننا من إنجاز أهدافنا في تحقيق الحياد الكربوني.

واستمتع الضيوف بجولة شاملة في المنشأة التي صُمّمت لتكون مركزاً للابتكار والتعاون في مجال التنقل الكهربائي. يعرض المركز مجموعة متنوّعة من المركبات الكهربائية وخيارات التنقل الصغيرة وحلول محطّات الشحن واليخوت التي تعمل على الطاقة الشمسية والقوارب الكهربائية، مما يتيح للعملاء الاطلاع على أحدث الابتكارات في مجال النقل المستدام.

وتُعدّ التجزئة كخدمة (RaaS) تطوّراً حديثاً لتجارة التجزئة التقليدية، إذ تُركّز على بيئة تعاونيّة يمكن فيها للعديد من الشركات عرض منتجاتها في مساحة مشتركة قائمة على مفهوم «متجر داخل متجر». وتُتيح هذه البيئة الفريدة للعملاء تجربة القيادة أو استئجار أو شراء سيارات كهربائية من نخبة المركبات الكهربائية المتاحة في دولة الإمارات العربية، بما في ذلك مجموعة من منتجات التنقل الصغيرة وأجهزة الشحن وحلول الإطارات، وذلك ضمن مركز التجربة الخاص. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستهلكين أيضاً استكشاف مجموعة واسعة من اليخوت الكهربائية من «سايلنت يختس» (Silent Yachts)، مُبتكري أول سلسلة من اليخوت الكهربائية التي تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، و«ماريان بوتس» (Marian Boats)، صانعي القوارب الكهربائية الفاخرة عالية الأداء. وتوفّر غرفة الإعدادات تجربة سلسة للعملاء لإعداد وتخصيص يخوتهم وحجز زيارات للمصنع لمشاهدة عملية صُنع يخوتهم بكاملها.

من جهتها قالت آرتا فيصلي، المدير العام لشركة EV LAB: نحن نؤمن إيماناً راسخاً بأن التجزئة كخدمة (RaaS) هي النهج الأمثل للمستهلكين، خاصةً مع الزيادة الكبيرة في عدد المركبات الكهربائية الجديدة التي تدخل السوق، بما في ذلك حلول اليخوت الكهربائية. لقد ازداد احتياج المستهلكين إلى مساحة مستقلة عن العلامات التجارية يمكنهم فيها اكتشاف وتجربة مجموعة متنوعة من المنتجات ضمن نظام التنقل الكهربائي مع تلقي نصائح حقيقية ومحايدة تتناسب مع احتياجاتهم. نحن فخورون بالتقدّم الكبير الذي تم تحقيقه في الإمارات على السنوات الثلاث الماضية منذ أن بدء مفهومنا الأولي، لاسيما بالنظر إلى التوافر المحدود سابقاً لوسائل النقل الكهربائية والبنية التحتية للشحن.

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