محمد الحسيني يبحث مع وزيرة مالية أنغولا التعاون المشترك

المصدر: دبي - البيان

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التقى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، فيرا ديفيز دي سوزا، وزيرة مالية جمهورية أنغولا، بحضور جوليو بيلارمينو غومز ماياتو، سفير جمهورية أنغولا لدى دولة الإمارات، وذلك في ديوان وزارة المالية بدبي.

ورحب معالي محمد الحسيني بمعالي فيرا ديفيز دي سوزا، واستعرض معها خلال اللقاء مجالات التعاون في الموضوعات المتعلقة بالقطاع المالي إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات الثنائية مع جمهورية أنغولا والارتقاء بها إلى مستويات أكثر نمواً وتقدماً، ونوه بدعم الدولة للمشاريع التنموية في جمهورية أنغولا، وقال: «تشهد علاقات بلدينا الثنائية نمواً وتطوراً مستمرين على مختلف الأصعدة ونتطلع إلى تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما في ذلك مناقشة مشاريع وفرص جديدة للتعاون».

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