74 ألف شركة طاقة ناشئة عالمياً تجمع تمويلات مبكرة بـ 7 مليارات دولار

المصدر: وام

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شكلت الشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقة نحو 2.1% من إجمالي عدد الشركات الناشئة عالميا، حيث بلغ عددها حتى النصف الأول من العام الجاري 2024 ما يقارب 74 ألف شركة، من إجمالي 3.5 ملايين شركة ناشئة في جميع أنحاء العالم.

وأكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم، في أحدث بياناتها حول الشركات الناشئة العاملة في قطاع الطاقة العالمي، بلوغ حجم التمويلات المبكرة، التي جمعتها هذه الشركات خلال النصف الأول من 2024، أكثر من 7 مليارات دولار، منها 5.9 مليارات دولار للطاقة النظيفة، و1.4 لشركات الطاقة الناشئة العاملة في المجال الرقمي.

وكان عام 2022 سجل رقما قياسيا في حجم التمويل المبكر، وذلك وفقا لبيانات وكالة الطاقة لـ (العام 2000 حتى 2024) بعد جمع 24.8 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة أنه يتم تصنيف الشركات الناشئة، المتعلقة بالطاقة، إلى 12 نشاطا أو مجالا.

وتصدرت حصة الشركات الناشئة العاملة في مجال الطاقة المتجددة نحو 32.2% من إجمالي النشاط خلال العام الماضي 2023؛ شاملة الطاقة الشمسية بـ 8.2%، و0.6% لطاقة الرياح، تليها الشركات العاملة في مجال كفاءة الطاقة بـ 16.8%، وتخزين الطاقة والبطاريات بـ 10.3%، فيما بلغت حصة الشركات العاملة في الطاقة النووية 1.1% من الإجمالي.

وحول الشركات الناشئة العاملة في المجال الرقمي- المختصة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإنترنت الأشياء وغيرها من مجالات الرقمنة والحوسبة، بلغ عدد الشركات حتى النصف الأول من 2024، أكثر من مليون شركة في جميع أنحاء العالم.

وبلغ عدد شركات الطاقة النظيفة أكثر من 63.7 ألف شركة، وتعمل هذه الشركات على تحقيق التنمية المستدامة كالعمل على مكافحة التلوث وترتبط بالموضوعات المتعلقة بالمركبات الكهربائية والمباني الخضراء.

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