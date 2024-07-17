«مالية عجمان» و«أبوظبي الأول».. تعزيز التجربة الرقمية للخدمات الحكومية

المصدر: عجمان - البيان

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أبرمت دائرة المالية في عجمان اتفاقية خدمات مع بنك أبوظبي الأول خاصة بتطوير منصة الدفع الرقمي الموحدة لحكومة عجمان (سداد عجمان) ومحفظتها الرقمية بهدف توفير حلول سداد تقنية شاملة ومتطورة وذات قيمة مضافة من شأنها الإسهام في تعزيز التجربة الرقمية لخدمات حكومة عجمان، ما ينعكس إيجاباً على إثراء وتحسين تجربة المتعاملين.

وبموجب الاتفاقية سيعمل بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، التابعة له، على تطوير حلول جديدة على منصة «سداد عجمان»، وهي منصة دفع موحدة متعددة القنوات لجميع المعاملات الحكومية في الإمارة، وذلك وفقاً لأعلى معايير الأمن السيبراني. وستدعم تلك الحلول مختلف أنواع البطاقات البنكية كوسيلة للدفع من خلال المنصة، ونقاط الدفع، ومحفظة عجمان.

إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم بطاقات عجمان للدفع الإلكتروني الحكومية مسبقة الدفع بمجموعة متنوعة من الميزات والفوائد، ما يوفر مستوى أعلى من الراحة والأمان للمتعاملين. كما ستتضمن منصة سداد عجمان مجموعة من مزايا الدفع ذات القيمة المضافة؛ من ضمنها تمكين العمل بالمحافظ الرقمية؛ كما ستسهم الحلول التي ستتوفر بموجب هذه الاتفاقية في رفع كفاءة ودقة عملية تحصيل الإيرادات الحكومية على مستوى إمارة عجمان وتبسيطها، وذلك عبر تمكين الجهات الحكومية والمستقلة المشاركة من تلقّي المدفوعات الواردة من المتعاملين بسهولة وأمان.

وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية في عجمان: «تلتزم الدائرة بتبنّي أحدث التقنيات الرقمية وتوظيف الابتكار لخدمة المجتمع وتعزيز جودة الحياة في الإمارة بما يسهم في تحقيق مبادئ رؤية عجمان 2030 في الاستدامة والمحورية المجتمعية والجاهزية للمستقبل. وفي سبيل ذلك، نحرص دوماً على توثيق شراكاتنا الاستراتيجية مع المؤسسات الرائدة المتخصصة في القطاع الخاص لتحقيق نتائج متميّزة»، مضيفاً: «عبر هذه الشراكة مع بنك أبوظبي الأول وشركة ماغناتي، نسعى إلى توفير مزيد من الحلول المتطورة والآمنة وفق أحدث الأساليب المتبعة في عالم المدفوعات الرقمية التي تثري الخدمات المُقدَّمة للمتعاملين وتضمن لهم تجربة رقمية سلسة وعالية الكفاءة».

ومن جانبه، قال عبدالله محمد الجنيبي، مدير عام ورئيس القطاع الحكومي والسيادي في بنك أبوظبي الأول: «نتطلع قُدماً إلى مساهمة بنك أبوظبي الأول مع حكومة عجمان في توفير حلول فعّالة للتحديات المتعلقة بتحصيل العائدات الحكومية عبر أتمتة وتوحيد العمليات المتعلقة بالخدمات الرئيسية ضمن قناة واحدة. ونحن على ثقة بأن هذه الابتكارات ستعود بفوائد ملموسة على سكان الإمارة، فضلاً عن إسهامها في منح زخم أكبر لرؤية حكومة عجمان».

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لماغناتي: «نحن في ماغناتي ملتزمون بتمكين شركائنا لتحقيق النجاح الذي ينشدونه في قطاع الاقتصاد الرقمي، ويسعدنا أن ندعم حكومة عجمان في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي، من خلال توفير أحدث التقنيات المتطورة، التي تشمل توحيد قنوات سداد المدفوعات الحكومية، وتحسين القراءة الاستباقية لإيرادات الجهات الحكومية بالإمارة، مما يحدث نقلة نوعية في هذا المجال على مستوى حكومة عجمان». ويسعدنا أن ندعم حكومة عجمان في تحقيق استراتيجيتها للاقتصاد غير النقدي.

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