بويمر .. توسعات محلية ودولية عبر بوابة "دبي كوميرسيتي"

المصدر: دبي - البيان

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أكد توربن بوش، المدير التنفيذي لمجموعة "بويمر"، عزم المجموعة التوسع في دولة الإمارات والمنطقة انطلاقاً من موقعها في "دبي كوميرسيتي"، المنطقة الحرة الأولى من نوعها والمتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والتابعة لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، والتي يعتبرها خياراً مثالياً لدعم نمو أعمال المجموعة وتعزيز خططها التوسعية وكفاءتها التشغيلية على مستوى المنطقة.

وأضاف "توربن" في تصريحات لـ "البيان"، أن قطاع الخدمات اللوجستية في دولة الإمارات بشكلٍ عام وإمارة دبي بشكلٍ خاص يشهد تطورات كبيرة تُسهم في توفير المزيد من الفرص للشركات المتخصصة بتقديم الحلول اللوجستية، ومن هذا المنطلق تسعى مجموعة "بويمر" لتعزيز حصتها السوقية في المنطقة من خلال تقديم حلول وتقنيات تعتبر الأحدث من نوعها عالمياً وتساهم في زيادة الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات الإنجاز.

وقال توربن بوش "أن هدف المجموعة لا ينحصر فقط بالتوسع على مستوى المنطقة، بل نسعى أيضاً للابتكار، كما نحرص في الوقت نفسه على ترسيخ علاقاتنا القائمة مع عملائنا وشركائنا في المنطقة، وذلك في إطار هدف المجموعة بأن تكون الشريك الأمثل الذي يقدم أفضل الخدمات، انطلاقاً من إدراكنا لفرص النمو الكبيرة على مستوى المنطقة، ومدى الثقة التي تحظى بها حلولنا من جانب العملاء".

موقع مثالي

وفي رده على سؤال حول سبب اختيار بوابة "دبي كوميرسيتي" للتوسع في المنطقة، قال توربن: "قررنا نقل مقرنا إلى "دبي كوميرسيتي" بداية عام 2023 لأسباب عديدة، أبرزها ما توفره المنطقة الحرة من مساحات مكتبية مخصصة ومصممة لتلبية احتياجات العمل الحديثة، فضلاً عن موقعها الاستراتيجي في دبي، والذي يُعزّز سهولة الوصول إليه من جانب المتعاملين والموظفين على حد سواء، ويضمن إتمام العمليات التجارية والخدمات اللوجستية بسلاسة وفاعلية، بالإضافة إلى البنية التحتية والمرافق المتطورة التي تمتاز بها.

وأضاف توربن: "تعتبر دبي كوميرسيتي تعتبر الخيار الأمثل الذي يدعم نمو "بويمر" وكفاءتها التشغيلية في المنطقة، حيث من شأن تواجدنا في المنطقة الحرة المساهمة في تحقيق استراتيجيتنا التوسعية، حيث تعزز المنطقة الحرة فرص نمونا، كما تعمل على تسهيل ودعم عملياتنا من خلال خدماتها المتنوعة وحلولها المبتكرة، وهذا النمو سيسهم بتوسيع نطاق حضورنا مستقبلاً".

خدمات لوجستية عالمية المستوى

وقال توربن أن "مجموعة بويمر" تقدم باقة شاملة من الخدمات والحلول والتي تشتمل مناولة المواد، والأنظمة اللوجستية، وأتمتة المستودعات، ودعم العملاء، إلى جانب توفير أنظمة متقدمة لنقل المواد وفرزها وتحميلها وتنظيمها، ومجموعة من الحلول المخصصة للتعامل الفعال مع الطرود والأمتعة في المطارات، بالإضافة الى تقنيات المستودعات الآلية لتحسين عمليات التخزين والاسترجاع، فضلاً عن تقديم باقة واسعة من خدمات ما بعد البيع، بما فيها الصيانة وإدارة قطع الغيار والتدريب والمساعدة عن بعد. وجرى تصميم هذه الباقة من الخدمات بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية والموثوقية والاستدامة في قطاعات الخدمات اللوجستية والمطارات والتصنيع وغيرها، ودعم الشركات في تحقيق أهدافها التشغيلية على أكمل وجه".

وأضاف أن المزايا المتنوعة والمتطورة التي تتمتع بها "دبي كوميرسيتي" تسهم في تحقيق الخدمات والحلول وفق أعلى المستويات، بما يضمن تعزيز قيمها المؤسسية وتحقيق رؤيتها المستقبلية.

وأوضح توربن: " أنه من بين الشراكات التي تعمل عليها "مجموعة بويمر" هي شراكتنا مع "مطار زايد الدولي" لتوفير نظام مناولة الأمتعة (BHS) في المبنى (أ)، والذي تم إطلاقه مؤخراً، حيث يلتزم فريقنا المعني بدعم العمليات والصيانة وتعزيز أصول نظام المناولة بشكل متواصل لضمان الأداء الأمثل والموثوقية، بالإضافة الى ذلك تتولى "مجموعة بويمر" مسؤولية مناولة الأمتعة في مجمعي مباني المسافرين في مطار حمد الدولي، وهو الدور الذي يعكس مدى التزامنا بدعم العمليات الفعالة والمساهمة في التطوير المستمر للمطار".

وقال أن الخدمات التي تُقدّمها "مجموعة بيومير" تساهم في تسريع وتيرة العمليات من خلال تطبيق أنظمة المناولة والخدمات اللوجستية المتطورة، التي تعزز الكفاءة والموثوقية والمرونة والقدرة على التوسع، مشيراً الى أن حلول الشركة تساهم في تبسيط العمليات وتقليل وقت التوقف عن العمل وتحسين الإنتاجية، مما يضمن الأداء المتسق والحد الأدنى من الأعطال.

وأضاف توربن: "نتوقع فرص نمو كبيرة لأعمالنا، حيث ستدعم "مجموعة بويمر" هذا التطور الحاصل من خلال أنظمتها المتقدمة لمناولة الأمتعة وحلولها اللوجستية المتطورة وأحدث تقنياتها المخصصة لأتمتة المستودعات. إذ تعتبر هذه الأنظمة والحلول والتقنيات ضرورية لتحسين عمليات المطارات وتعزيز كفاءتها وتحسين الإدارة اللوجستية الشاملة فيها. ومع انطلاق العمل في هذه المشاريع، نتوقع زيادة الطلب على حلولنا المبتكرة، بما يُمكّننا من تعزيز حضور المجموعة وتوسيع رقعة انتشارها بطريقة مدروسة في قطاعي الطيران والخدمات اللوجستية الحيويين على مستوى المنطقة".

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