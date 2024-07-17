أبوظبي الوطنية للفنادق تدرس الطرح العام لوحدة التموين

المصدر: دبي - وكالات

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عبر موقعها على الإنترنت أنها تدرس طرحاً عاماً أولياً لأسهم وحدة التموين التابعة لها وهي أبوظبي الوطنية للفنادق للتموين.

وذكر بيان صادر عن المجموعة نقلته رويترز أن المداولات لا تزال في مراحلها الأولية وأن كل الخيارات مطروحة ومحل بحث.

وأضاف البيان إن المجموعة لم تصدر بعد أي تأكيد بشأن توقيت الطرح العام الأولي المحتمل.

من جهة أخرى، ذكرت «بلومبيرغ»، أن شركة أبوظبي الوطنية للفنادق، اختارت «سيتي غروب» و«بنك أبوظبي الأول»، لتسيير أمور طرح عام أولي مخطط له يستهدف وحدة التموين التابعة لها «ADNH Catering»، وجمع ما بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار، لتنضم الشركة بذلك إلى جدول مزدحم من الاكتتابات في الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن إمارة أبوظبي تنتظر طرحاً محتملاً لشركة الاتحاد للطيران، وسلسلة هايبر ماركت «لولو العالمية»، والتي قد تكون واحدة من أكبر عمليات الاكتتاب في الشرق الأوسط هذا العام.

وتأسست شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عام 1976 وتمتلك فنادق مثل ريتز كارلتون وبارك حياة في أبوظبي.

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