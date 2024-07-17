«دبي الجنوب» تعلن انتهاء المرحلة الأولى من تجارب السيارات ذاتية القيادة بنجاح

المصدر: البيان

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أعلنت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي في دبي يركز على الطيران والخدمات اللوجستية والعقارات، عن الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى من تجارب المركبات ذاتية القيادة في الدولة بالشراكة مع "إيفوكارغو". وأجريت التجارب على طريق محدود داخل منطقة مغلقة في المنطقة اللوجستية بدبي الجنوب.

وتولت شركة "إيفوكارغو" إجراء التجارب بهدف التحقق من الأجهزة والبرامج والمكونات لمنصة المركبة الكهربائية غير المأهولة (EVO.1)، في المنطقة اللوجستية. وتضمنت التجارب اختبار التنقل ذاتي القيادة للمنصة على طريق محدد مسبقاً، مع التركيز بشكل خاص على اختبارات الأمان في سيناريوهات حركة المرور المختلطة التي تشمل وجود مشاركين آخرين على الطريق ذاته، مثل السيارات والشاحنات والمشاة. وساعدت هذه الاختبارات على قياس مدى نجاح المركبة في اكتشاف الأشياء والوقاية من الحوادث، فضلاً عن تجنب الاصطدام بالعوائق المتحركة، والتأكد من وظائف التوقف في حالات الطوارئ.

وشملت الاختبارات أيضاً نظام السائق الآلي وقدرته على القيام بعملية الاصطفاف والرجوع إلى الخلف والانعطاف. وتم تقييم وظائف مركز التحكم من خلال إدارة الطريق والمراقبة عن بعد والتحكم. وبعد الانتهاء من تلك الاختبارات، لم يتم الإبلاغ عن أي حالات فشل أو ظروف غير طبيعية من قبل أي أطراف معنية.

وقامت "إيفوكارغو" بإعداد تقرير شامل يشرح بالتفصيل نتائج التجارب عبر مرحلتين. وتضمنت المرحلة الثانية أداء منصة (EVO.1) لمهام نقل البضائع على طريق عام في منطقة مغلقة. وخضعت قدرة النظام الأساسي للاختبار للتأكد من مدى استجابتها للبيئة المحيطة في حركة المرور المختلطة على نطاق واسع، ومدى قابليتها لتلبية معايير الاعتماد العالية.

وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في دبي الجنوب: "نعرب عن فخرنا بهذا الإنجاز الرائد والذي يعد دليلاً على التزام دبي الجنوب بالتوافق مع رؤية القيادة الرشيدة المتمثلة في جعل دبي مركز لوجستي عالمي بارز. لقد أسهم تعاوننا مع "إيفوكارغو" في تعزيز مكانة الإمارات في هذا المجال، كما مهّد الطريق لإحراز المزيد من التقدم في قطاع الخدمات اللوجستية على مستوى المنطقة. وفي الوقت الذي نتطلع فيه نحو المستقبل، فإننا على يقين تام من أن المركبات ذاتية القيادة ستلعب دوراً محورياً في إحداث ثورة في قطاعنا، إلى جانب تعزيز كفاءته، وتقليل البصمة الكربونية الإجمالية، وصولاً إلى بنية تحتية لوجستية مستدامة ومتقدمة من مختلف النواحي التقنية، لتعود بالخير على دبي والإمارات عموماً. إننا في دبي الجنوب نؤكد التزامنا إزاء توفير بنية تحتية متطورة وخدمات متقدمة لتمكين شركائنا من الوصول إلى أعلى مستويات الابتكار ودفع عجلة النمو والازدهار في أعمالهم".

من جهته، قال د. أحمد العنسي، المدير التنفيذي لشركة "إيفوكارغو": "تُظهر التجارب التي أجريناها مدى التزامنا في "إيفوكارغو" إزاء تطوير وتشغيل المركبات ذاتية القيادة في الإمارات، لنكون المزود الجدير بالثقة للخدمات اللوجستية الفعالة في هذا المجال. وتهدف التجارب إلى استقطاب المزيد من العملاء والاستثمارات الجديدة إلى منطقة الخليج، ومساعدة دولها على تحقيق الريادة المستقبلية في هذا المجال. نفخر بمساهمتنا كروّاد للابتكار، ونقف في طليعة مزوّدي خدمات نقل البضائع باستخدام مركباتنا الكهربائيّة ذاتيّة القيادة، ونُرحّب دائماً بالتعاون مع شركاء جدد ونلتزم بتشكيل مستقبل مستدام".

يشار إلى أن دبي الجنوب و "إيفوكارغو" قد اتفقتا على إطلاق أولى تجارب المركبات الكهربائية ذاتية القيادة في الإمارات، وتتماشى هذه الاتفاقية مع التزام الإمارات إزاء بناء مستقبل مستدام للمنطقة. وتم التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2022 لترسيخ هذه المبادرة المهمة.

وتعدّ هذه المبادرة جزءاً من رؤية دبي طويلة المدى لتحويل 25٪ من إجمالي وسائل النقل إلى سيارات ذاتية القيادة بحلول عام 2030. ومن المتوقّع أن تحقق استراتيجية دبي للتنقل الذاتي 22 مليار درهم سنوياً من الإيرادات الاقتصادية في مختلف القطاعات. وقد صنفت الأمم المتحدة الحلول التكنولوجية المبتكرة ذات المستوى العالمي التي تتمتع بها دبي كنموذج يحتذى به لمدينة ذكية ومستدامة ومرنة، مما يجعلها الموقع المثالي لهذه المبادرة. ومن المتوقع أن يكون المشروع من بين الأوائل من نوعه على مستوى العالم، مما يمثل علامة فارقة في مستقبل التنقل.

تم إطلاق دبي الجنوب في عام 2006 كمشروع تابع لحكومة دبي، وتمثل مدينة سريعة النمو ذات مخطط رئيسي تغطي مساحة 145 كيلومترًا مربعًا. تعتبر دبي الجنوب مساهماً رئيسياً في النمو الاجتماعي والاقتصادي في دبي والإمارات العربية المتحدة، وهي مركز تجاري وسكني عالمي، كما تقدم مزايا المنطقة الحرة الملائمة للأعمال فضلا عن توفيرها مجموعة متنوعة من المجتمعات السكنية والمتعددة الاستخدامات لتناسب أنماط الحياة المختلفة.

وتعد "إيفوكارغو" التي تأسست في العام 2020 شركة رائدة أطلقت بنجاح خدمات لوجستية - باستخدام مركباتها ذاتية القيادة - للمنشآت الصناعية والمناطق اللوجستية والموانئ وغيرها، ما يجعلها واحدة من أولى الشركات في العالم و التي توفر هذا النوع من الخدمات. تمتلك الشركة أكثر من 60 براءة اختراع وتقنية مسجلة، وقاعدة إنتاج خاصة وشركاء رئيسيين حول العالم. تركز شركة إيفوكارغو - مزود الخدمات اللوجستية - على تطوير وتقديم خدمات لوجستية مبتكرة تعتمد على منصات النقل الكهربائية ذاتية القيادة، والتي يمكنها نقل ما يصل إلى ست منصات يورو (2 طن من البضائع) لمسافات تصل إلى 200 كم. ومن خلال التطلع للمستقبل وتلبية متطلبات السوق اليوم، توفر مركبات إيفوكارغو ذاتية القيادة ما يصل إلى 37% من التكاليف عند استخدام مركبات متعددة مقارنة بالشاحنات التقليدية.

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