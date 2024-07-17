5.04 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

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سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 5.04 مليارات درهم تمت عبر 1836 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 1506 مبايعات بقيمة 4.25 مليارات درهم، منها 88 مبايعة لأراضٍ، و1286 مبايعة لوحدات سكنية و132 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت دبي هيلز المبيعات في المناطق من حيث القيمة بـ 1.47 مليار درهم عبر 575 صفقة، تليها منطقة نخلة ديرة بقيمة 416 مليون درهم نتجت عن 35 صفقة، وثالثاً منطقة ند الشبا الأولى بـ 375 مليون درهم عبر 80 صفقة، ورابعاً منطقة نخلة جبل علي مع 13 صفقة بقيمة 305 ملايين درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض سكنية في منطقة الليوان بقيمة 75 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية جاهزة في منقطة أبراج بحيرات جميرا بقيمة 30 مليون درهم.

وسجلت الرهون 560 مليون درهم تمت عبر 214 معاملة، منها 42 رهن لأرض، و158 رهناً لوحدات سكنية، و22 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 116 هبة بقيمة 230 مليون درهم.

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