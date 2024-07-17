4.7 % نمو ناتج أبوظبي غير النفطي في الربع الأول

المصدر: (أبوظبي - رويترز)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي، أمس، أن التقديرات تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي 3.3 % خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي «بفضل الأداء المتميز للأنشطة الاقتصادية غير النفطية».

وأضاف أن التقديرات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.7 % خلال الربع الأول من العام الجاري. وأوضح أن ذلك مدفوع «بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية التي شهدت أداء متميزاً لقطاعات النقل والتشييد والبناء والأنشطة المالية وأنشطة الإقامة والطعام، ما يعكس أثر سياسات التنويع الاقتصادي التي تنفذها حكومة الإمارة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز