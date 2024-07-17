أينوك ودريم دبي تكافئان عميلاً لـ«زووم» بجائزة 500 ألف درهم

المصدر: دبي- البيان

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كافأت مجموعة أينوك بالتعاون مع دريم دبي عملاء متاجر «زووم» عبر إتاحة الفرصة لهم للفوز بجوائز نقدية قيمة خلال الحملة التي أطلقت موسماً كاملاً من الجوائز عبر متاجر «زووم» المنتشرة في كافة إمارات الدولة.

وحظي العملاء الذين أنفقوا 25 درهماً أو أكثر في أي من متاجر «زووم» برقم فريد مطبوع على إيصال الشراء يؤهلهم للدخول في سحب أسبوعي على 20.000 درهم نقداً وسحب الجائزة الكبرى البالغة 500.000 درهم عبر منصة دريم دبي. وأعلن عن أسماء الفائزين الخمسة خلال شهر مايو وفي 17 يونيو، ضمن حدثٍ مباشر عقد في مركز تايم سكوير للتسوّق، حيث فاز ميترا ثابا بالجائزة الكبرى والبالغة 500.000 درهم.

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أينوك: «يسعدنا إتاحة هذه الفرصة المتميزة لعملائنا من خلال هذه الحملة بالتعاون مع «دريم دبي»، فقد أسهم هذا التعاون في تعزيز تجربة الشراء لدى عملائنا وأظهر التزامنا بتقديم مكافآت وخدمات رائعة لهم». وتتواجد متاجر «زووم» في محطات خدمة أينوك وأيبكو في دولة الإمارات، وتخدم ما يزيد على 88 مليون عميل سنوياً.

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