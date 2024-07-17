تخفيضات كبرى وجوائز وترفيه بمراكز التسوق في «صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مراكز التسوق في مختلف أنحاء دبي عن برنامج حافل بالفعاليات العائلية والأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية التي لا تقبل المنافسة، ما يتيح للجميع فرصة الاستمتاع بموسم الصيف، وذلك في إطار مفاجآت صيف دبي 2024، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. وتقدم العروض الترويجية الحصرية للمتسوقين داخل مراكز ووجهات البيع بالتجزئة في مختلف أنحاء المدينة، تخفيضات ضخمة ورائعة وفرص الفوز بجوائز كبرى، كما تسهم العروض الموسيقية والفعاليات الترفيهية في جعل تجربة التسوق أكثر متعة.

ويرحب سيتي سنتر ديرة بالأصدقاء والعائلات للتغلب على درجات الحرارة المرتفعة من خلال مجموعة من الأنشطة الممتعة التي تقام أيام السبت والأحد من كل أسبوع في منطقة فود سنترال من الساعة 6 مساءً وحتى 11 ليلاً. ويمكن للزوار الذين ينفقون 30 درهماً الاستمتاع بمجموعة مختارة من الألعاب والفوز بجوائز فورية أو استعراض مهاراتهم في الغناء مع فعالية «كاريوكي»، إضافة إلى الاستمتاع بالعروض الكوميدية كل مساء.

عروض ترفيهية

ويقدم سيتي سنتر مردف لزواره من العائلات فرصة الدخول إلى عرضين ترفيهيين مجاناً مع إمكانية الفوز بجوائز فورية عند إنفاق 200 درهم في المتاجر المشاركة. ويُقام عرض مدغشقر ثلاث مرات يومياً بين الساعة 5 و9 مساءً حتى 21 يوليو، فيما يمكن للجمهور الاستمتاع بعرض كونغ فو باندا ثلاث مرات يومياً بين الساعة 5 و9 مساءً ابتداءً من 25 يوليو وحتى 4 أغسطس. وفي الوقت ذاته، يمكن للاعبين الصغار وعشاق الرياضات الرقمية ومحبي التكنولوجيا، المشاركة في مهرجان الألعاب الذي يُقام في سيتي سنتر مردف يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى 10 مساءً، ويحتفي بثقافة الألعاب الرقمية النابضة بالحياة في دبي من خلال مشاركة المشاهير والرعاة وأبرز منظمي فعاليات الألعاب.

ويمكن للمتسوقين أيضاً المشاركة في ألعاب ممتعة للفوز بجوائز فورية مع حملة الطريق إلى الجوائز في سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف، والتي تتيح للزوار الذين ينفقون 100 درهم في سيتي سنتر ديرة أو 200 درهم في سيتي سنتر مردف فرصة المشاركة في لعبة «غمبول» العملاقة والفوز بجوائز يومية تشمل الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز الذكية والأجهزة اللوحية والعملات الذهبية وبطاقات هدايا مركز التسوق وتذاكر السينما وغيرها الكثير.

وسيحظى ستة من زوار سيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر مردف ومول الإمارات، بفرصة ربح مليون نقطة شير لكل منهم، حيث يمكن للزوار الذين ينفقون 300 درهم في أي من مراكز التسوق الثلاثة الدخول في السحوبات الأسبوعية الستة حتى 1 سبتمبر.

ويعود عرض الموسيقى والأضواء تخيل الشهير في دبي فستيفال سيتي مول بحلة جديدة بمناسبة موسم الصيف. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم مسابقة أنفق واربح سيارتي لكزس إلى اثنين من الفائزين المحظوظين. وسيحظى المتسوقون الذين ينفقون 300 درهم أو أكثر حتى 1 سبتمبر ويقومون بتحميل فواتير الشراء على تطبيق التسوق «بلو»، بفرصة الدخول إلى السحب. وعلاوةً على ذلك، سيحصل ضيوف مجموعة فنادق آي إتش جي IHG في مختلف أنحاء المدينة، على كتيب رائع مليء بالعروض الرائعة على وسائل الترفيه ومنافذ المأكولات والمشروبات الموجودة داخل دبي فستيفال سيتي مول.

عروض سيرك

ويقدم عرض استعدوا لمفاجآت الصيف المميزة في ميركاتو للمتسوقين تخفيضات كبيرة، وسحوبات أسبوعية رائعة، وعروض سيرك يومية، وتجربة التزحلق المجانية حتى يوم 1 سبتمبر.

ويعد الصيف في سيتي ووك أكثر روعة من أي وقت مضى خلال دورة العام الحالي من مفاجآت صيف دبي، مع فعاليات الترفيه الداخلية التي تشمل عروضاً موسيقية يقدمها عازفو الجيتار والساكسفون والكمان والبيانو الموهوبون في نهاية كل أسبوع بدءاً من الساعة 5 مساءً. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الاستفادة من العروض الترويجية على تجارب تناول الطعام والتسوق والعناية بالصحة.

ويمكن للمتسوقين الذين يمضون يومهم في ذا آوتلت فيليدج الاستمتاع ببرنامج مفاجآت صيف دبي الترفيهي والذي يقدم عروضاً مسائية تشمل عرض كاندي بوب المتجول يومي 17 و18 أغسطس. ويمكن للمتسوقين أيضاً تنزيل تطبيق تكت والاستمتاع باسترداد نقدي بنسبة 5% في صورة نقاط تكت.

حلويات

ويتحول ذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس إلى وجهة للحلويات حتى يوم 31 أغسطس، مع مجموعة مختارة من الحلويات اللذيذة التي تلبي جميع الأذواق والعروض الترويجية الرائعة في أكثر من 30 مطعماً. وبالإضافة إلى العروض اللذيذة، أبرم بافيليون في ذا بيتش شراكة مع تكت لتقديم عرض ترويجي حصري خلال فصل الصيف، حيث يمكن لضيوف المطاعم كسب خمسة أضعاف النقاط في أي من المطاعم الستة المشاركة.

وسيحظى خمسة متسوقين من سعداء الحظ بفرصة الفوز بـ10000 نقطة تكت لكل منهم عند القيام بثلاث عمليات شراء لدى أي من منافذ البيع المشاركة في سيتي ووك، وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس، وذا آوتلت فيليدج، وممشى الخوانيج، وبلوواترز حتى 1 سبتمبر، حيث سيتم الإعلان عن فائز واحد كل أسبوعين. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمتسوقين الذين ينفقون أكثر من 500 درهم باستخدام بطاقة بنك أبوظبي التجاري في المتاجر المشاركة تعزيز فرصهم في الفوز من خلال التأهل لسحب آخر مع 10 فائزين من سعداء الحظ.

وتنتظر زوار الوجهات الخارجية في دبي الكثير من المتعة حتى 31 أغسطس، بما في ذلك ممشى الخوانيج، ولاست إكزت الخوانيج، ولاست إكزت أبوظبي ودبي، ولاست إكزت القدرة، والسيف وبوكس بارك.

ويمكن للأصدقاء والعائلات الاستمتاع بالعروض الموسيقية الحية، إلى جانب مجموعة من العروض الترويجية الحصرية على المأكولات والمشروبات وتجارب التسوق والترفيه ومستحضرات التجميل وغيرها الكثير.

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