4.56 مليارات درهم حجم التصرفات العقارية في عجمان خلال الربع الثاني

المصدر: عجمان - وام

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حققت التصرفات العقارية في إمارة عجمان خلال الربع الثاني من العام الجاري نمواً تجاوز 8 % مقارنة بالربع الأول.

وقال المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان إن عدد التصرفات العقارية بلغ 3232 بقيمة إجمالية تجاوزت 4.56 مليارات درهم، فيما بلغ حجم التداول 3.1 مليارات درهم من إجمالي 2604 عملية تداول.

وأوضح المهيري أن الأرقام المسجلة تعكس جودة القطاع العقاري في عجمان، ونموه المتسارع بالنظر إلى تنوع فرص الاستثمار عبر مختلف مناطق الإمارة، منوهاً بأن منطقة «الجرف الصناعية 2» شهدت أعلى مبايعة بقيمة 157 مليون درهم.

وأشار إلى أن الربع الأول شهد أيضاً تسجيل 458 عملية رهن، بقيمة إجمالية فاقت 867 مليون درهم، وبزيادة قدرت بـ 14 % مقارنة بنتائج الربع الأول.

وعن أعلى قيمة رهن ذكر المهيري أن منطقة العامرة شهدت أعلى معاملة بـ 155 مليون درهم، فيما سجلت منطقة الزوراء أعلى قيمة مبايعة مشاريع التطوير العقاري بـ 6.92 ملايين درهم.

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