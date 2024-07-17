«غرف الإمارات» تبحث سبل الارتقاء بعلاقات التعاون مع أوزبكستان

المصدر: دبي - وام

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بحث حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات مع عبدالعزيز اكولوف، السفير فوق العادة المفوض لجمهورية أوزبكستان لدى الدولة، سبل الارتقاء بعلاقات التعاون بين الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين الصديقين، كما بحثا تعزيز التعاون بين اتحاد غرف التجارة والصناعة واتحاد الغرف في أوزبكستان، وتعزيز التعاون الاستثماري بين أصحاب الأعمال والشركات الإماراتية والأوزبكية.

وتم خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الاتحاد بدبي مناقشة التحضيرات الخاصة بزيارة الوفد الأوزبكي للدولة، خلال شهر سبتمبر المقبل، والبعثة التجارية الإماراتية، التي ستزور أوزبكستان في النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل، وعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي - الأوزبكي.

وأكد الأمين العام دعم غرف الإمارات الكامل لعقد لقاءات العمل المباشرة بين أصحاب الأعمال والمستثمرين بالبلدين، من خلال فتح الأسواق أمام أهم المنتجات والخدمات، التي تحظى بأهمية خاصة لدى مجتمع الأعمال بالبلدين، لا سيما ما يتعلق بأسواق المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والمنسوجات والسياحة، وتوفير كل ما من شأنه المساعدة والمساهمة في الارتقاء بمستوى التعاون التجاري الاستثماري بين مجتمعي الأعمال في البلدين الصديقين.

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