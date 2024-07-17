تطوير منظومة ناضجة للبنية التحتية للجودة لتمكين القطاع الصناعي في الدولة

المصدر: دبي - البيان

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تواصلت، أمس، الاجتماعات السنوية لمنظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC للعام 2024، والمنعقدة تحت شعار «الاعتماد: تمكين الغد وتشكيل المستقبل»، في دبي حتى الغد بمشاركة 65 جهاز اعتماد، ونخبة من الخبراء والفنيين في مجالي الاعتماد وتقييم المطابقة. وتنظم الاجتماعات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة من خلال «نظام الاعتماد الوطني الإماراتي» التابع للوزارة، بالتعاون مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد، ومركز الاعتماد الخليجي.

وتمضي وزارة الصناعة والتكنولوجيا قدماً في تنفيذ مبادراتها الداعمة لنمو وتمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال منظومة ناضجة للبنية التحتية للجودة، بالتكامل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وبإشراك القطاع الخاص في تطويرها، ما جعلها تكتسب موثوقية دولية لتصبح دولة الإمارات خلال الأعوام الماضية منصة لاستضافة الفعاليات الكبرى، مثل اجتماعات المنظمة الكهروتقنية الدولية (IEC)، والمنظمة الدولية للتقييس (ISO)، واليوم نستضيف اجتماعات منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد (APAC).

وشهدت الاجتماعات ندوة رئيسية، تضمنت كلمات لعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ولجنيفر ايفانز رئيسة منظمة آسيا والمحيط الهادي للاعتماد APAC، وللدكتور وليد بن حسن الحوسني، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، وأمينة أحمد محمد، الرئيس التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد، والمهندس متعب الميزاني، مدير عام مركز الاعتماد الخليجي.

لجان فنية

ويشهد الحدث عقد اجتماعات للجان فنية متخصصة لاستعراض أحدث المستجدات والتطورات الخاصة بالمتطلبات والممارسات الدولية المعنية بمجال الاعتماد ونشاطات تقييم المطابقة، كما تم عقد جلسة نقاشية تفاعلية بعنوان «تشكيل المستقبل: الابتكارات والتقدم في دولة الإمارات»، أدارها الدكتور قاسم الشامسي، مدير قسم اعتماد مختبرات الرعاية الصحية بمركز الإمارات العالمي للاعتماد، وشارك بها كل من د. فرح الزرعوني، الوكيل المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واللواء خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، وغيث السويدي، مدير إدارة علوم البيانات والتحليلات المتقدمة في مؤسسة بيانات دبي، ومحمد البلوشي، رئيس قسم العمليات الفضائية بمركز محمد بن راشد للفضاء، وسمارة بن سالم، مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وأكد عمر السويدي أن استضافة دولة الإمارات للاجتماعات يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تمثل منظومة البنية التحتية للجودة ركيزة من ركائز «مشروع 300 مليار» للارتقاء بكفاءة وأداء القطاع الصناعي في الدولة، وتبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في المواصفات القياسية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد.

وأضاف: تتكامل منظومة البنية التحتية للجودة مع مبادرات الوزارة مثل «برنامج المحتوى الوطني»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، لتعزيز جذب الاستثمارات الصناعية وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي، وقد وصلت صادراتنا الصناعية قيمة 187 مليار درهم بزيادة أكثر من 60 % بنهاية العام الماضي مقارنة مع العام 2020 عند تأسيس الوزارة، كما شهدت الإنتاجية الصناعية في الدولة زيادة بنحو 27 % خلال الفترة نفسها، ما جعل القطاع الصناعي ثاني أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بعد قطاع التجزئة بقيمة 205 مليارات درهم حالياً وبزيادة بأكثر من 55 % مقارنة مع العام 2020.

ونوه بتصدر الإمارات على مستوى المنطقة وتبوؤها المرتبة الحادية عشرة عالمياً في مؤشر جودة البنية التحتية للتنمية المستدامة التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ونطبق في الإمارات أكثر من 27000 مواصفة قياسية ولائحة فنية تغطي العديد من المجالات.

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