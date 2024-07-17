جمارك دبي تعزز تنافسيتها بالحصول على شهادة مكافحة الرشاوى

المصدر: دبي - البيان

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حصلت جمارك دبي على شهادة مواصفة الآيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوى، وذلك نتيجة لجهودها الريادية في اعتماد وتطبيق أفضل الضوابط لمنع الرشاوى، عبر تنفيذ إجراءات رادعة لها، من أجل تحقيق غايات الدائرة في حماية المجتمع وتحصين الاقتصاد لدعم وتعزيز التجارة المشروعة.

وقد تسلم محمد الغفاري، المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية في جمارك دبي الشهادة من المهندس نزار بشايرة، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال بزنس بيرو، في مقر الدائرة الرئيسي، وذلك بحضور أحمد كاظم، مدير أول إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، عمران راشد الشامسي، مدير أول قسم خدمات الرقابة الداخلية، خلود الفلاسي، أخصائي أول جودة، ومحمد المقهوي، ضابط جودة.

وقال محمد الغفاري: «عززت جمارك دبي من خلال خطتها الاستراتيجية التزامها بالامتثال للمعايير الدولية لمكافحة الفساد والرشاوى، التي تهدف إلى توفير إطار شامل للدائرة للحد من المخاطر المرتبطة بالرشاوى، والارتقاء بمستوى النزاهة والشفافية في تقديم خدماتها الجمركية، وعبر الحصول على شهادة مواصفة الآيزو 37001 ISO في نظام إدارة مكافحة الرشاوى تدعم الدائرة جاذبيتها كشريك تجاري موثوق به على الصعيدين المحلي والعالمي. كما تسهم الشهادة في تحسين النزاهة والثقة بين المستثمرين والعملاء، مما يحقق أهداف استراتيجية جمارك دبي في دعم الأعمال وتعزيز التنمية المستدامة».

وقالت سميرة عبدالرزاق، مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية في جمارك دبي «يدعم حصول الدائرة على المواصفة تميز جمارك دبي وقدرتها على التقدم إلى صدارة الدوائر الجمركية الأكثر تميزاً على مستوى العالم.

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