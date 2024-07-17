مجموعة كيزاد تبدأ تشغيل شبكة الغاز الطبيعي الجديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، التشغيل المبدئي لشبكة توزيع الغاز الطبيعي الجديدة البالغة سعتها 311.100 مليون وحدة حرارية بريطانية يومياً في كيزاد أ - المعمورة.

وكانت شركة كيزاد لإدارة المرافق والخدمات التابعة لمجموعة كيزاد قد طورت شبكة توزيع الغاز الطبيعي الجديدة على ثلاث مراحل باستثمارات بلغت حوالي 300 مليون درهم.

ويبلغ الطول الإجمالي لشبكة نقل وتوزيع الغاز الطبيعي التي تم تطويرها حديثاً حوالي 30 كيلومتراً، تضاف إلى شبكات توزيع الغاز الطبيعي العاملة حالياً في منطقة إيكاد – كيزاد مصفح وكيزاد المعمورة. وتعمل شركة كيزاد لإدارة المرافق والخدمات مزوداً شاملاً لجميع حلول إدارة المرافق والخدمات عبر قطاعات مجموعة موانئ أبوظبي ومتعامليها، وتساهم بدور فاعل في نمو مجموعة موانئ أبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز