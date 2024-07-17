«دبي الإسلامي» يمنح أربعة فائزين راتب عام كامل

المصدر: دبي - البيان

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أعلن بنك دبي الإسلامي عن اختتام حملة تحويل الراتب «DIB XTRA»، بالإعلان عن أسماء أربعة فائزين محظوظين من متعامليه، حصل كل منهم على راتب سنوي بحد أقصى يبلغ 125,000 درهم.

وشهدت الحملة إقبالاً واسعاً من المتعاملين الجدد والحاليين، وشملت باقة من المزايا الحصرية، وغير المسبوقة، منها مكافأة ترحيبية مضمونة لجميع المتعاملين، الذين يختارون تحويل رواتبهم إلى بنك دبي الإسلامي لأول مرة، مع حصولهم على فرصة الدخول في السحب للفوز براتب عام كامل، بحد أقصى يبلغ 125,000 درهم لكل فائز.

وتم تكريم الفائزين في احتفالية خاصة، جرى تنظيمها في الفرع الرئيسي لبنك دبي الإسلامي، بحضور طلال المزروعي، نائب الرئيس الأول - مدير إدارة الثروات، وفاروقي مكرّم، نائب الرئيس الأول - رئيس المركز المصرفي- الفروع، حيث قاما بتسليم الشيكات للفائزين.

وقال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي: «يمثل متعاملونا محور كل ما نقوم به في بنك دبي الإسلامي، وسيظل الاهتمام بتيسير شؤون حياتهم اليومية في قمة أولوياتنا. نحن ممتنون لجميع متعاملي البنك الجدد والحاليين على ثقتهم الكبيرة، واختيارهم لحساب DIB XTRA، الذي صمم لتقديم تجربة مجزية لهم، من خلال باقة من المزايا المختارة بعناية، لتلبية احتياجات مختلف المتعاملين، ونتطلع قدماً للترحيب بالمزيد منهم عند إطلاق النسخة الثانية من الحملة الناجحة لحساب DIB XTRA».

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