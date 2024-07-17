تباين مؤشرات الأسهم.. وشعاع بالحد الأعلى

المصدر: دبي - محمود حسن

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تباين أداء مؤشرات الأسهم في الإمارات، أمس، واستقطبت الأسهم سيولة تجاوزت حاجز 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 370 مليون درهم في سوق دبي المالي، و1.4 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية منها 290 مليون درهم صفقة كبيرة على سهم اتصالات.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 4101 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 17 شركة، وبقيت 11 دون تغيير، بينما انخفضت أسهم 17 شركة.

وأغلق سهم شعاع كابيتال في أولى جلساته بعد رفع تعليق التداول، مرتفعاً بالحد الأعلى 15% عند 0.150 درهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم إعمار العقارية مرتفعاً بنسبة 0.1% عند 8.11 دراهم، وبتداولات تجاوزت 8 ملايين سهم، كما ارتفع سهم الاتحاد العقارية بنسبة 2.4% عند 0.372 درهم، وبتداولات تجاوزت 24 مليون سهم، بينما ارتفعت سهم الخليج للملاحة بنسبة 1.5% عند 6.09 دراهم، وبتداولات تجاوزت 3 ملايين سهم.

وجاء مصرف السلام السودان ضمن الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6% وسهم بنك السلام بنسبة 3.9%.

وكان أكثر الأسهم تداولاً، سهم دريك آند سكل، منخفضاً بنسبة 0.2% عند 0.402 درهم، وبتداولات قاربت 56 مليون سهم.

وكانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، سهم دبي للمرطبات بنسبة 8.2% وأجيليتي للمخازن بنسبة 6.9% وسالك بنسبة 2.5% وسهم مصرف عجمان بنسبة 2.1%.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بنسبة 0.1% عند مستوى 9156 نقطة، وارتفعت أسهم 36 شركة، واستقرت 15، وانخفضت أسهم 27 شركة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً، سهم البنك التجاري الدولي بنسبة 9.3% وأجيليتي جلوبال بنسبة 8.7% وسهم مجموعة أرام بنسبة 7.2% وإيزي ليس بنسبة 5.3%.

وتصدر الأسهم الأكثر انخفاضاً سهم شركة عمان والإمارات للاستثمار بنسبة 4.7% وسهم شركة رأس الخيمة للأسمنت بنسبة 3.5% وأسمنت الخليج بنسبة 3.4% ومجموعة أغذية بنسبة 2.6%.

وأقفل سهم ملتيبلاي عند سعره السابق 2.33 درهم، وبتداولات تجاوزت 23 مليون سهم، بينما ارتفع سهم ألفا ظبي بنسبة 0.2% عند 11.32 درهماً، وبتداولات تجاوزت 6 ملايين سهم.

وارتفع سهم الدار العقارية بنسبة 1.4% عند 6.68 دراهم، وبتداولات تجاوزت 13 مليون سهم، بينما أقفل سهم أدنوك للغاز عند سعره السابق 3.20 دراهم، وبتداولات قاربت 36 مليون سهم.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم إشراق للاستثمار، مرتفعاً بنسبة 0.3% عند 0.331 درهم، وبتداولات قاربت 36 مليون سهم.

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