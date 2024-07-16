285.4 مليون درهم أرباح بنك أم القيوين في النصف الأول بارتفاع 11.8%

المصدر: أم القيوين - البيان

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ارتفع صافي ربح بنك أم القيوين الوطني إلى 285.4 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع صافي ربح قدره 255.1 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023 وبنسبة ارتفاع 11.8%.

وارتفعت أرباح البنك قبل الضريبة بنسبة 21% لتصل إلى 308 ملايين درهم في النصف الأول 2024 مقارنة مع 255 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2023.

وقفزت إيرادات البنك بنسبة 34% في النصف الأول إلى 594 مليون درهم، فيما بلغ صافي دخل الفوائد 377 مليون درهم بزيادة 16%، في حين بلغ الدخل من غير الفوائد 139 مليون درهم بزيادة 66%.

يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى ارتفاع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 30% ليصل إلى 425.4 مليون درهم مقابل 327.6 مليون درهم خلال النصف الأول 2023.

كما يعود إلى ارتفاع أرباح الاستثمار بنسبة 8% لتصل إلى 50.8 مليون درهم مقابل 46.9 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.

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