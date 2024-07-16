إينيرسول المملوكة لـ أدنوك للحفر وألفا ظبي تستحوذ على 51% في NTS AMEGA بـ 58 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركتا أدنوك للحفر وشركة ألفا ظبي القابضة أن مشروعهما المشترك إينيرسول «Enersol» قد وقع اتفاقية للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 51% في شركة NTS AMEGA («NTS») مقابل 58 مليون دولار تقريباً (باستثناء رسوم ونفقات المعاملات وتسويات الإكمال).

وكانت ألفا ظبي قد أعلنت في أكتوبر 2023 عن استحواذها على حصة قدرها 51% في NTS AMEGA وهي الحصة ذاتها التي وقعت Enersol الاتفاقية للاستحواذ عليها بالقيمة نفسها، علماً أن إتمام الصفقة يبقى رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة وتعديلات أسعار الشراء النهائية.

جدير بالذكر أن NTS هي شركة عالمية رائدة في مجال تصنيع وإصلاح وتأجير معدات قطاع النفط والغاز المتطورة، وتدير عملياتها من مواقع مختلفة تشمل الإمارات التي تحتضن المقر الرئيس للشركة، والولايات المتحدة الأمريكية وكندا والسعودية وسنغافورة والنرويج. وتوفر NTS مجموعة من الحلول للعمليات المعقدة تقنياً في صناعة الحفر لتحسين الكفاءة وخفض التكاليف. يتضمن ذلك تصنيع الرؤوس الدوارة عالية التحمل، ومجسات القياس والتسجيل، والناقلات والملحقات، وأدوات ونظم الحفر والمعالجة في مستوى وتحت سطح البحر. بحيث تمكن عمليات الإصلاح المتخصصة من إطالة عمر أدوات القياس والتسجيل ومجسات الحفر غير المغناطيسية، وملحقات الحفر الأخرى.

وقد سجلت NTS نتائج مالية قوية للسنة المالية 2023، حيث تجاوزت إيراداتها 120 مليون دولار، وحققت هامش ربح قوي قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ومعدل تدفق نقدي حر يزيد على 10%. وتشكل صفقة الاستحواذ هذه فرصة استثمارية واعدة لمساهمي Enersol من خلال معدلات الأرباح الجيدة لـ NTS والتدفق النقدي القوي للشركة.

وتعد هذه الصفقة هي الثانية التي تعلن عنها شركة Enersol بعد إعلانها عن صفقة استحواذ على حصة أغلبية تبلغ 67.2% في شركة Gordon Technologies الشركة الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا القياس أثناء الحفر، ويظل إتمام الصفقة خاضعاً للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

ويتماشى الاستحواذ على NTS مع جهود Enersol الرامية لترسيخ مكانتها مستثمراً رئيسياً في الشركات التي توفر الحلول التكنولوجية في مجال خدمات حقول النفط، بهدف بناء منظومة تكنولوجية متكاملة تساهم في رفع القيمة السوقية للشركة وتعزيز كفاءة عملياتها التشغيلية وفرص توسعها في الأسواق الخليجية.

إضافة لذلك، سيساهم هذا الاستحواذ في دعم عمليات شركة Turnwell Industries، التي أنشئت أخيراً لاستكشاف موارد الطاقة غير التقليدية الغنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصميم والتهيئة، وهندسة الإكمال، وحلول الإنتاج، ضمن نهجها لتنفيذ استثمارات تتماشى مع رؤية دولة الإمارات لضمان أمن الطاقة، وتحقيق الحياد المناخي وتعزيز الجهود المستمرة للتنويع الاقتصادي.

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