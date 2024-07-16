الدار تبيع 660 وحدة ضمن أول مشروع سكني لها في دبي بمليار درهم خلال 72 ساعة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الدار العقارية، عن بيع أكثر من 660 شقة سكنية في مشروع الشقق السكنية «فيرديس من جنان» الواقع ضمن المخطط الرئيسي للمجمّع السكني «جنان من الدار» في دبي، وذلك خلال 72 ساعة من إطلاقه. وُيعد مجمّع «جنان من الدار» أول مشروع تطويري للدار في دبي بالشراكة مع دبي القابضة، وهي شركة استثمار عالمية متنوّعة الأنشطة لديها استثمارات في 31 دولة حول العالم.

وتجاوز إجمالي قيمة المبيعات مليار درهم خلال فعاليات المبيعات التي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي والدار سكوير في أبوظبي، بالإضافة إلى حملة ترويجية دولية في ستة أسواق مختلفة حول العالم. ويبرهن هذا الإقبال الكبير على آخر مشاريع الدار في دبي، والذي يأتي عقب النجاح الكبير الذي حققه كلٍ من «جنان من الدار» و «أثلون»، على مواصلة الزخم الذي حققته الدار في دبي وجاذبية المفاهيم السكنية التي تقدمها في الإمارة.

وساهم المشترون الدوليون والمقيمون في دولة الإمارات بنسبة 83% من إجمالي المبيعات، ومثل حاملو جوازات السفر الهندية والمصرية والبريطانية أكبر ثلاثة أسواق دولية من حيث حجم المبيعات، مما يؤكد على مكانة دبي كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار والعيش. وحظي المشروع بإقبال قوي من مواطني الدولة الذين ساهموا بنسبة 17% المتبقية.

وساهمت الإناث بنسبة 28% من المبيعات، بينما ساهم الذكور بنسبة 72% المتبقية. وشكّل المشترون تحت سن 45 عاماً نسبة 56% من المشترين، فيما ساهم المشترون الذين يستثمرون لأول مرة في مشاريع الدار العقارية بنسبة 88% من المبيعات، مما يعكس النمو المستمر لقاعدة عملاء الدار في دولة الإمارات وخارجها.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال البناء في المشروع في الربع الأول من عام 2025.

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