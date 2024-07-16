أحمد بن سعيد: طيران الإمارات تطلب 5 طائرات شحن 777 بمليار دولار

المصدر: البيان

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أعلنت الإمارات للشحن الجوي، ذراع الشحن التابعة لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم، عن طلبية مؤكدة لشراء خمس طائرات شحن إضافية من طراز بوينج 777F، بقيمة تزيد عن مليار دولار، على أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2025 و2026، ليصل بذلك إجمالي طلبيات طيران الإمارات إلى 315 طائرة عريضة البدن.

وسجلت الإمارات للشحن الجوي أداءً استثنائياً خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025، حيث حافظت على مستويات حمولات مرتفعة تجاوزت أرقام عام 2019. وبمجرد دخول الطائرة الجديدة في الخدمة، ستشهد سعة الشحن المتاحة نمواً بنسبة 30%، ما يتيح للناقلة تقديم خدمات أفضل لعملائها حول العالم، ولا سيما في الأسواق الرئيسية.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يتواصل نمو الطلب على منتجاتنا وخدماتنا عالمية المستوى بشكل ملحوظ، مدفوعاً بمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، والرامية إلى مضاعفة حجم التجارة الخارجية وترسيخ مكانة الإمارة الريادية كمركز تجاري عالمي. الاستثمار في زيادة سعة طائراتنا من طراز بوينج 777 يتيح لنا تلبية متطلبات العملاء ويشكل خطوة إضافية في خططنا للنمو الاستراتيجي طويل المدى».

وأضاف سموه: «تتضمن المرحلة التالية من استراتيجيتنا تقييماً شاملاً لأسطولنا المستقبلي من طائرات الشحن، مع مراجعة جميع خيارات الطائرات، للتأكد من جاهزيتنا التامة للاستجابة لمتطلبات السوق المتطورة وإعادة التأكيد على ثقتنا في دور الشحن الجوي، وعلى وجه الخصوص، الإمارات للشحن الجوي، في تعزيز قطاع التجارة العالمية».

وقالت ستيفاني بوب، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بوينج للطائرات التجارية: «تحظى الإمارات للشحن الجوي بمكانة مرموقة في التميّز التشغيلي والابتكار، ويشرفنا اختيارها مرة أخرى لطائرة الشحن بوينج 777 لتوسيع نطاق شبكتها العالمية. نحن نقدّر ثقة طيران الإمارات في عائلة طائرات بوينج عريضة البدن، ونؤكد التزامنا بدعم خطة نموها الاستراتيجية طويلة المدى».

ومع التسليم المتعاقب للطائرات الجديدة، ستحيل الإمارات للشحن الجوي طائرات الشحن القديمة إلى التقاعد، مما يعزز التزام الناقلة بتشغيل واحد من أحدث الأساطيل وأكثرها كفاءة في الأجواء.

وبهذه الطلبية، ترفع الإمارات للشحن الجوي إجمالي طلبياتها من طائرات 777F إلى 10 طائرات. وبالإضافة إلى ذلك، ومع بدء تسليم طائراتها العشر للركاب من طراز 777-300ER التي يجري تحويلها حالياً إلى طائرات شحن، ستعزز الإمارات للشحن الجوي قدراتها، وسترفع أسطولها إلى 17 طائرة بحلول نهاية عام 2025.

ومن خلال أسطول الركاب التابع لطيران الإمارات، ستواصل الناقلة تسهيل حركة نقل البضائع بسرعة وموثوقبة وكفاءة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر للعملاء المزيد من المرونة من خلال مزيج من الأسطول يتكون من طائرات البوينج 777 و 777-Fو 747-Fوالإيرباص A350 وA380.

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