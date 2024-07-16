شعاع كابيتال تتحول إلى الخسارة في الربع الأول بـ 87.2 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت شركة شعاع كابيتال، عن تسجيل خسائر قدرها 87.2 مليون درهم (3.4 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بأرباح قدرها 14.7 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبحسب إفصاح للشركة في سوق دبي المالي ، فقد حققت الشركة صافي دخل تشغيلي بقيمة 5 ملايين درهم.

كما تراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 49% لتصل إلى 30 مليون درهم.

وأكدت الشركة أن سبب تسجيل الخسائر خلال الربع الاول 2024 يعود إلى تسجيل خسارة التغير في القيمة العادلة من الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بقيمة 31.6 مليون درهم مقارنة بتحقيق أرباح قدرها 13.2 مليون درهم خلال نفس الفترة المماثلة عام 2023، بالإضافة إلى ارتفاع الحصة من صافي خسائر استثمارات في شركات زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية إلى 62.2 مليون درهم مقابل 8.2 مليون درهم بنهاية نفس الفترة من العام السابق.

كما يعود إلى ارتفاع كل من تكاليف الموظفين ومصاريف عمومية وإدارية بنسب 118% و23%، على الترتيب مقارنة بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع مخصص خسائر الانخفاض في قيمة موجودات مالية إلى 1.8 مليون درهم مقابل 145 ألف درهم بنهاية الربع الأول 2023.

وفي سياق متصل، أعلن موقع سوق دبي إعادة السهم للتداول بعد الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول بعد توقف منذ بداية أبريل الماضي، وخلال أول دقائق من التداول ارتفع السهم 15%.

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