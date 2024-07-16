3.22 مليارات تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

سجلت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أمس، أكثر من 3.22 مليارات درهم، تمت عبر 1142 صفقة.

وشهدت الدائرة تسجيل 841 مبايعة بقيمة 2.3 مليار درهم، منها 84 مبايعة لأراضٍ، و701 مبايعة لوحدات سكنية، و56 مبايعة لمبانٍ.

وتصدرت دبي هيلز المبيعات في المناطق من حيث القيمة، بـ 319 مليون درهم، عبر 114 صفقة، وجاءت ثانياً منطقة قرية جميرا الدائرية، بقيمة 138 مليون درهم، نتجت عن 99 صفقة، وثالثاً منطقة الصفوح غاردنز، بـ 137 مليون درهم، عبر صفقتين، ورابعاً منطقة برج خليفة، عبر 24 صفقة بقيمة 117 مليون درهم.

وشهد السوق العقاري بيع قطعة أرض تجارية في منطقة الصفوح غاردنز بقيمة 135 مليون درهم، كما تم بيع شقة سكنية على المخطط في منطقة برج خليفة بقيمة 25 مليون درهم. وسجلت الرهون 758 مليون درهم، تمت عبر 215 معاملة، منها 69 رهناً لأرض، و125 رهناً لوحدات سكنية، و29 رهناً لمبانٍ، كما شهد السوق تسجيل 86 هبة بقيمة 165 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز