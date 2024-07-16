تسجيل 1010 منشآت جديدة بغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة في النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، تسجيل 1010 منشآت جديدة خلال النصف الأول 2024، منها 131 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و69 فرعاً جديداً لمنشآت محلية وأجنبية. وبلغ عدد الرخص المجددة 9160 منشأة خلال الفترةذاتها، وقد تصدر يناير بقية الأشهر بتسجيل 209 منشآت، تلاه مايو بـ 187 منشأة، ثم 171 منشأة لكل من فبراير ويونيو.

وأوضح الدكتور أحمد الشميلي، مدير عام غرفة تجارة رأس الخيمة بالوكالة، أنه حسب درجات العضوية بالغرفة فقد تم تسجيل 91 منشأة جديدة ضمن الدرجة الخاصة، و49 منشأة في الدرجة الممتازة، أما الدرجة الأولى فضمت 142 منشأة، تلتها الدرجة الثانية والتي سجل فيها أكبر عدد من المنشآت خلال هذه الفترة بـ395 منشأة، ثم الدرجة الثالثة 295 منشأة، في حين سجلت 38 منشأة في الدرجة الرابعة.

وبحسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد، توزعت المنشآت على 17 قطاعاً مختلفاً في النصف الأول، واستحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة خلال هذه الفترة بنسبة 41.1% بإجمالي 781 منشأة، فيما احتل قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام المركز الثاني من حيث عدد العضويات الجديدة والتي بلغ عددها 247 عضوية بنسبة 13%، ثم جاء قطاع التشييد في المركز الثالث بتسجيل 238 عضوية جديدة بنسبة 13%.

وأضاف الشميلي، أن العضويات الجديدة تركزت في مجالين التجاري بتسجيل 523 عضوية جديدة بنسبة 51.8%، والمهني الذي سجلت فيه 436 عضوية جديدة بنسبة 43.2% خلال النصف الأول، ويأتي بعدهما المجال الصناعي، حيث سجلت فيه 25 عضوية جديدة بنسبة 2.5%، ثم المجال السياحي، حيث سجلت فيه 19 عضوية جديدة بنسبة 1.9%.

وبلغت رؤوس الأموال المقدرة والمخطط لها في الاستثمارات الجديدة حتى نهاية النصف الأول 881.6 مليون درهم، علماً بأن قيمة رؤوس الأموال المقدرة لا تشمل قيمة رؤوس أموال 131 منشأة للمناطق الحرة برأس مال يقدر بحوالي 190 مليون درهم، و69 فرعاً لمنشآت محلية وأجنبية برأس مال يقدر بحوالي 82.3 مليون درهم، وبلغ عدد القوى العاملة المقدرة التي تشغلها المنشآت الجديدة في النصف الأول حوالي 1006 عمال.

وأضاف: توزعت إحصائية العضويات الجديدة على 60 جنسية وكانت الجنسيات الأكثر استثماراً الهند، تليها بنغلاديش وباكستان ومصر وسوريا والأردن وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة. وبلغ عدد المستثمرين الجدد في النصف الأول 683 مستثمراً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز