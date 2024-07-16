العالم يحتفل بيوم تقدير الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد جوني كرم، المدير العام ونائب الرئيس الإقليمي للأسواق الناشئة الدولية لدى فيريتاس تكنولوجيز، أهمية احتفال العالم بيوم «تقدير الذكاء الاصطناعي»، الذي يحل في السادس عشر من يوليو من كل عام، مشيراً إلى أن هذه لحظة للتأمل في الأثر العميق للذكاء الاصطناعي على مختلف القطاعات، والذي حفز على تعيين 22 رئيساً تنفيذياً للذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية بإمارة دبي، الأمر الذي يبرز دوره المحوري في تعزيز العمليات الحكومية ودفع عجلة الابتكار وتحسين الخدمات العامة، كما أنه دليل قاطع على الرؤية المستقبلية الاستشرافية للإمارات.

وأضاف: إن تنظيم الذكاء الاصطناعي يعد إحدى أهم القضايا التي تشغل كلاً من، الحكومات، المؤسسات والموظفين على حد سواء، ومن هذا المنطلق أجرت الشركة بحثاً حول «الذكاء الاصطناعي في مكان العمل» ركزت فيه على أهمية تطوير أطر عمل قوية لضمان الاستخدام الأخلاقي والآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز