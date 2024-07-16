مبادرة لغرفة أبوظبي لتوقيع 100 شراكة

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عن مبادرتها الاستراتيجية الجديدة «بوابة الأعمال للعالم» والرامية إلى توسيع شبكة علاقاتها التجارية الدولية، وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى خلق فرص للشركات المحلية للتوسع عالمياً، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتهدف المبادرة الاستراتيجية إلى توقيع 100 شراكة مع غرف التجارة العالمية ومكاتب دعم الأعمال قبل نهاية العام الجاري 2024، لتعزيز وصول وربط القطاع الخاص بإمارة أبوظبي بأكثر من 3 ملايين شركة دولية مسجلة لدى غرف التجارة ومكاتب دعم الأعمال من مختلف دول العالم.

كما تهدف غرفة أبوظبي من خلال مبادرة «بوابة الأعمال للعالم» إلى خلق قنوات تواصل مباشرة مع غرف التجارة، وتوفير منظومة اقتصادية تنافسية تلبي تطلعات مجتمع الأعمال بأبوظبي، فضلاً عن استقطاب الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في إمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع استراتيجية غرفة أبوظبي الرامية إلى الإسهام في جعل الإمارة الخيار الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث ممارسة الأعمال بحلول العام 2025.

وقال أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي: «تجسد مبادرة بوابة الأعمال للعالم حرصنا المتواصل للمساهمة بالارتقاء بتنافسية مجتمع الأعمال بأبوظبي.

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