تعاون بين بروڤن سولوشن ومركز راشد لأصحاب الهمم

المصدر: دبي- البيان

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وقعت بروڤن سولوشن، المزود المتخصص لحلول الذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي والمعزز، مذكرة تفاهم مع مركز راشد لأصحاب الهمم. وتهدف مذكرة التفاهم إلى استخدام تطبيقات الواقع الافتراضي واستخدامها للتدريب .

وقال باڤيل ماكاريفتش، نائب الرئيس لدى بروڤن سولوشن: «تعاوننا مع مركز راشد لأصحاب الهمم خطوة بارزة ومرحلة مهمة ضمن مسيرتنا نحو تحسين مخرجات التعلم والعلاج من خلال الواقع الافتراضي. فهدفنا هو تحقيق تطور ملموس في التعليم والعلاج عبر تقديم البرامج التدريبية المبتكرة.

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