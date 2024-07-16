«كي بي ام جي» تطلق برنامج «انطلاق» لتعزيز المسارات المهنية للمواطنين

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت «كي بي إم جي لوار جلف» برنامجاً جديداً تحت مسمى «انطلاق»، حيث يهدف إلى تعزيز مهارات المواطنين الإماراتيين العاملين لدى «كي بي إم جي» وصقل مهاراتهم من جهة، والارتقاء بالمهن المهنية وتجهيزهم كقادة أعمال في المستقبل من جهة أخرى. ويتماشى البرنامج مع التزام شركة كي بي إم جي تجاه دعم عملية التوطين وتطوير المواهب والكوادر الإماراتية.

ويشكل البرنامج أهمية كبرى، إذ يهدف إلى تطوير المهارات ومواصلة التعلم ومشاركة مقترحات مستنيرة من أصحاب المصلحة، مما يمكن المشاركين من اكتساب القدرة التنافسية في السوق.

وتم تحويل البرنامج إلى تجربة تفاعلية، حيث يتعين على المشاركين إكمال مهام معينة لتجاوز مستويات التعلم والانتقال إلى المستوى التالي. تشمل المهام الثلاث مجالات تطوير المهارات المركزة إلى جانب مسارات التعلم المنتقاة بعناية والإرشاد من قبل رعاة كبار، والتعاون مع برنامج التعليم التنفيذي لكلية هولت لإدارة الأعمال والعمل على مشاريع تجريبية وتتبع الأداء عبر لوحة متابعة مع منسق تعليمي مخصص ومجموعات تعلم مخصصة. هذا وسيعمل البرنامج على تسريع أهداف التوطين للشركة، وفي نفس الوقت توفير منصة قيمة لرعاية المواهب الاستثنائية.

وأطلقت شركة كي بي ام جي البرنامج الطموح خلال اجتماعها السنوي للمواطنين الإماراتيين تحت شعار «إمكانيات لا حدود لها»، حيث تضمنت الفعالية كلمة رئيسية وحلقات تواصل قادها كل من إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي والشريك الرئيسي في كي بي ام جي لوار جلف، حمد صياح المزروعي، رئيس مجلس إدارة أكاديمية سوق أبوظبي العالمي.

وقال محمد زماني، الشريك ورئيس قسم التوطين في شركة كي بي إم جي لوار جلف، «يمثل البرنامج نقطة انطلاق للمسيرة المهنية لخريجينا الإماراتيين، مما يضعهم على مسار مهني وتعلم متطور ومستدام، ويكون بمثابة الأساس لرحلتهم التحويلية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز