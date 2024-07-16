عروض سيرك ومرح عائلي بـ«ميركاتو» خلال مفاجآت الصيف

المصدر: دبي - البيان

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استضاف «ميركاتو» فعالية «يوم المرح العائلي»، في إطار فعاليات مفاجآت صيف دبي بدورته السابعة والعشرين. ويستضيف مسرح ميركاتو عروض السيرك من سيرك نيفرلاند، إلى جانب عرض السحر الكوميدي وألعاب الخفة.

وهناك أيضاً العروض الجوالة، إضافة إلى تجربة التزحلق حيث يمكن للزوار من الأطفال والكبار التزحلق من الطابق الأول إلى الطابق الأرضي في أجواء من التشويق والإثارة.

تستمر فعاليات الصيف الترفيهية وعروض السيرك المبهرة على مسرح ميركاتو لغاية 1 سبتمبر، كما يستمتع عشاق التسوق بخصومات تتراوح ما بين 25 و75 % في المتاجر المشاركة في كل من ميركاتو وتاون سنتر جميرا. ويحظى المتسوق بفرصة لدخول السحب وللفوز بجوائز قيمة، إذ سيتم كل أسبوع اختيار فائزين يحصل كل فائز على جائزة نقدية قدرها 5000 درهم.

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