بنوك دبي تضخ 25.2 مليار درهم تمويلات جديدة خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - وام

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ارتفع الائتمان الممنوح من بنوك دبي بنسبة 2.8% أو ما قيمته 25.2 مليار درهم ليصل إلى 929.8 مليار درهم نهاية أبريل، مقارنة بـ904.6 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2023.

ووفق المؤشرات المصرفية حسب الإمارة لشهر أبريل والذي يوضح أداء القطاع المصرفي المحلي وفقاً لموقع الفرع الرئيسي للبنك سواء في (أبوظبي، دبي، والإمارات الأخرى)، فقد ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك أبوظبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 5% بواقع 45.8 مليار درهم ليصل إلى 961.7 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ915.9 مليار درهم نهاية العام الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي، نما الائتمان المحلي الممنوح من قبل بنوك دبي 1.9% إلى 822.6 مليار درهم، وارتفع الائتمان المحلي الممنوح من بنوك أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.6% إلى 801.4 مليار درهم.

وبلغت تسهيلات بنوك أبوظبي لغير المقيمين 160.3 مليار درهم، فيما بلغت تسهيلات بنوك دبي الائتمانية لغير المقيمين 107.2 مليارات درهم نهاية أبريل، وذلك بعد نمو بنسبة 7.2% و9.9% على التوالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

أما بالنسبة للودائع، فقد أضافت بنوك دبي 90 ملياراً لتتجاوز قيمة ودائعها نهاية الفترة ذاتها إلى 1.237 تريليون درهم، فيما أضافت بنوك أبوظبي 100.3 مليار درهم إلى رصيدها ليصل إجمالي ودائعها المصرفية إلى 1.264 تريليون درهم نهاية أبريل.

وحسب بيانات المصرف المركزي، فقد زادت أصول بنوك دبي 5.6% لتتخطى 1.9 تريليون درهم، وارتفعت أصول مصارف أبوظبي 6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتتجاوز 2.065 تريليون درهم نهاية أبريل الماضي.

ارتفاع ائتمان

ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف الإسلامية بنسبة 1.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 433.7 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي، أي ما يمثل نحو أكثر من 21% من إجمالي قروض وتسهيلات القطاع المصرفي المجمعة حتى ذلك التاريخ، وذلك وفق بيانات المصرف المركزي.

ووفق المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «تقليدية وإسلامية» ارتفع الائتمان الممنوح من المصارف التقليدية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 4.3% إلى 1.629 تريليون درهم. وبلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية العاملة في السوق المحلي وفق بيانات المركزي لشهر أبريل 737.4 مليار درهم تمثل ما نسبته 17.16% من أصول القطاع المصرفي، فيما وصلت أصول المصارف التقليدية إلى 3.559 تريليونات درهم نهاية أبريل.

وفيما يخص الودائع، ارتفعت لدى البنوك الإسلامية بنسبة 7.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 532.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، فيما نمت لدى البنوك التقليدية بـ 7.8% لتتخطى 2.185 تريليون درهم نهاية الفترة ذاتها.

استثمارات بنوك

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، نمو استثمارات البنوك الإسلامية 9.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 145.7 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات المصارف الإسلامية بواقع 18.5 مليار درهم في سندات الدين أي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، و2.3 مليار في الأسهم، و113.8 في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و11.1 في استثمارات أخرى.

أما المصارف التقليدية فقد بلغت استثماراتها 520.5 مليار درهم ونمت 3.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وتوزعت استثمارات البنوك التقليدية في نهاية أبريل بواقع 252 مليار درهم في سندات الدين أي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، و14.3 ملياراً في الأسهم، و214.7 في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و39.5 في استثمارات أخرى.

الذهب

وارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 12% خلال أربعة أشهر ليتخطى 20 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري.

ووفق النشرة الإحصائية، فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب من 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي ليصل إلى 20.36 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.

وعلى أساس شهري، ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 3.5% من مستواه عند 19.615 مليار درهم نهاية مارس الماضي، فيما وصلت نسبة الارتفاع في رصيد «المركزي الإماراتي» من المعدن الأصفر على أساس سنوي إلى 16.3%، وذلك كما في نهاية أبريل الماضي مقارنة بمستواه نهاية أبريل من العام 2023 حين بلغ رصيده 17.505 مليار درهم.

تحويلات مالية

وتجاوزت قيمة التحويلات المالية التي نفذها القطاع المصرفي المحلي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية حاجز 6 تريليونات درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفق إحصائية العمليات المصرفية حتى نهاية أبريل الماضي، فقد ارتفعت التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات بنسبة تجاوزت 20% لتصل إلى 6.12 تريليونات درهم خلال 4 أشهر مقارنة بنحو 5.1 تريليونات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتوزعت التحويلات المالية بنحو 3.84 تريليونات درهم للتحويلات التي نفذتها البنوك، ونحو 2.28 تريليون للتحويلات المنفذة عبر المتعاملين.

وفيما يخص الشيكات، فقد أظهرت بيانات المصرف المركزي، أن قيمة الشيكات المتداولة باستخدام صورها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل تخطت 421.74 مليار درهم على أكثر من 7.32 ملايين شيك.

وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال يناير 109.47 مليارات درهم على أكثر من 1.96 مليون شيك، وفي فبراير نحو 106.74 مليارات درهم على 1.837 مليون شيك، وخلال مارس 112.62 مليار درهم على 1.855 مليون شيك، و92.9 مليار درهم على 1.66 مليون شيك خلال أبريل.

وكشفت الإحصائيات الصادرة أمس عن المصرف المركزي، أن قيمة السحوبات النقدية من المركزي تخطت 69 مليار درهم، فيما تجاوزت قيمة الإيداعات النقدية لديه 58 مليار درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

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