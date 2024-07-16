سوق دبي يواصل الارتفاع ويتجاوز 4110 نقاط

المصدر: دبي - محمود حسن

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واصل مؤشر سوق دبي المالي الارتفاع، حيث زاد أمس في أولى جلسات الأسبوع بنسبة 0.25% عند مستوى 4114 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 23 شركة، وبقيت 8 على ثبات، فيما انخفضت أسهم 13 شركة. وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، جي إف إتش 3.6%، ودريك آند سكل بنسبة 3.3%، وأمان 2.1%، وتعليم القابضة 1.6%.

وأكثر الأسهم تداولاً، سهم دريك آند سكل، مرتفعاً 3.3% عند 0.403 درهم، وبتداولات قاربت 99 مليون سهم.

كما ارتفع سهما الإمارات دبي الوطني، ودبي الإسلامي بنسبة 0.9% و1.6%. وأقفل سهم إعمار العقارية عند سعره السابق 8.10 دراهم، وبتداولات قاربت 3 ملايين سهم، بينما ارتفع سهم ديار للتطوير 0.1%، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، الخليج للملاحة 4.6%، ومصرف السلام السودان 1.8%، وبنك السلام 1.4%، والإمارات لأنظمة التبريد 1.2%.

سوق أبوظبي

وأقفل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، مرتفعاً بشكل طفيف وبواقع نقطتين عند مستوى 9145 نقطة، حيث ارتفعت أسهم 38 شركة، وبقيت 9 على ثبات، فيما انخفضت أسهم 27 شركة.

وكانت الأسهم الأكثر ارتفاعاً، حياة للتأمين 5.6%، وأيبيكس للاستثمار 3.9%، وأقفل سهم ملتيبلاي على ارتفاع 4.5% عند 2.33 درهم، وارتفع سهم أدنوك للغاز 4.9% عند 3.20 دراهم، فيما كانت الأسهم الأكثر انخفاضاً، أسمنت الخليج بنسبة 5.9%، وشيميرا إس آند بي الصين 3.6%، وفودكو 3.2%، ومجموعة «إي 7» بنسبة 1.8%.

تداولات

ولامست التداولات 2 مليار درهم، موزعة بواقع 272 مليون درهم في سوق دبي، و1.7 مليار درهم في سوق أبوظبي، منها 631 مليون درهم صفقات كبيرة على سهم أدنوك للغاز.

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