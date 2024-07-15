"بنك المارية" ينجز البنية التحتية لتكنولوجيا بطاقة "جيوَن"

المصدر: وام

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أعلن بنك المارية المحلي، البنك الرقمي في دولة الإمارات، عن إتمام البنية التحتية لنظام التكنولوجيا لبطاقة الخصم المحلية "جيوَن".

وأكد البنك في بيان صحفي اليوم، استعداده لتزويد البنوك الأخرى المهتمة بها وتوفير المحفظة الرقمية التي تستطيع البنوك العاملة بالدولة استخدامها لتقديم بطاقات جيون لعملائها، تحت قيادة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ولفت البنك إلى أنه وباعتباره المُصدر الأول لبطاقة الخصم جيوَن في دولة الإمارات، قد أتم بنجاح أول معاملة دفع وشراء على جهاز الدفع وأول عملية سحب من جهاز الصراف الآلي باستخدام البطاقة.

وبطاقة "جيوَن"، من شركة الاتحاد للمدفوعات، هي أول بطاقة خصم إماراتية جديدة معتمدة من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتوفر للعملاء تجربة دفع فورية وآمنة وسلسة.

وترمز البطاقة إلى مستقبل الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، حيث تقدم لجميع المواطنين والمقيمين تجربة مالية مبسطة وسهل الوصول إليها، مما يعزز الشمول المالي ويوجه دولة الإمارات نحو مستقبل غير نقدي.

ولفت بنك المارية الذي يصدر حاليًا بطاقات الخصم جيوَن ويقدمها مع البنية التحتية للبنوك الأخرى، إلى أن الخدمة الجديدة هي للمجتمع المحلي ككل، وتعزز ثقة العملاء، وتثبّت موقع البنك الإستراتيجي في المشهد المالي، وتهدف إلى الشمول المالي.

وأشار إلى أن هذه الخطة تسير على خطى الجداول الزمنية المحددة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة الاتحاد للمعلومات والتي تهدف إلى أن تكون البطاقة بمثابة إضافة لبطاقات الخصم الحالية التي يزيد عددها على 10 ملايين بطاقة في سوق الإمارات العربية المتحدة خلال فترة العامين ونصف العام المقبلين، لإضافة المزيد من الراحة للعملاء من خلال إصدار وتقديم بطاقات جيوَن المحلية.

ووفق هذه الخدمة، سيتم تخطيط طرح هذه البطاقة مع البنوك الأخرى بالطريقة التي تناسب إستراتيجية كل بنك على حدى وبالطريقة التي تناسب احتياجات عملائه المالية.

ويقدم بنك المارية المحلي للبنوك الأخرى، ومن خلال التمويل المفتوح، محفظة بنك المارية المحلي الرقمية ليكون المنصة الذي تستطيع جميع البنوك استخدامها لتقديم بطاقات جيون لعملائه.

ومحفظة بنك المارية المحلي الرقمية هي أول محفظة رقمية محلية في الدولة تستخدم تقنية السلسلة اللامركزية “Blockchain” والمعززة بتقنية الاستجابة السريعة والمربوطة بنظام الدفع المحلي.

وتقدّم محفظة بنك المارية المحلي الرقمية تجربة دفع جديدة مصحوبة بالعديد من المزايا من خلال خدمات آني للدفع، حيث يمكن للعملاء إجراء مدفوعات فورية وفعّالة وسهلة من خلال رمز الاستجابة السريعة، فيمكن تحويل الأموال أو طلبها عبر رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني فقط.

ومن خلال المحفظة الرقمية سيتمكن عملاء البنك من إرسال الأموال واستلامها وإتمام المدفوعات سواء المحلية أو الدولية.

وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي:" وضعنا خطة لتطبيق الجيل الجديد من منظومة جيوَن للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، ويسعدنا أن نضع خبرتنا في هذا المجال في أيدي البنوك العاملة في الدولة بهدف تنفيذ رؤية شركة الاتحاد للمدفوعات التي تطمح لتقديم أفضل آليات الدفع والتحويل النقدي داخل دولة الإمارات".

وأضاف "لتمكين العملاء من الشركات والأفراد من التخطيط المالي لمصروفاتهم وحسن الإدارة المالية لمدخراتهم، ربطنا هذه البطاقة بمحفظة رقمية المدرجة على متجر آبل وجوجل بلاي باسم Mwallet AE الذي يستطيع الجميع تحميله وفتح حسابات رقمية تلقائياً مع الحصول على رقم الحساب المصرفي الدولي IBAN، كما أن هذه المحفظة مدعمة بخدمات أخرى مثل التحويل الخارجي وغيرها من الخدمات المالية المتميزة".

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