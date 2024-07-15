بنوك دبي تضخ 25.2 مليار درهم تمويلات مصرفية جديدة خلال 4 أشهر

المصدر: دبي - البيان ووام

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ارتفع الائتمان الممنوح من بنوك دبي بنسبة 2.8% أو ما قيمته 25.2 مليار درهم ليصل إلى 929.8 مليار درهم نهاية أبريل مقارنة بـ904.6 مليارات درهم نهاية ديسمبر 2023.

ووفق المؤشرات المصرفية حسب الإمارة لشهر أبريل والذي يوضح أداء القطاع المصرفي المحلي وفقاً لموقع الفرع الرئيسي للبنك سواء في (أبوظبي، دبي، والإمارات الأخرى)، فقد ارتفع الائتمان الممنوح من قبل بنوك أبوظبي خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 5% بواقع 45.8 مليار درهم ليصل إلى 961.7 مليار درهم نهاية أبريل الماضي مقارنة بـ915.9 مليار درهم نهاية العام الماضي.

ووفق بيانات المصرف المركزي، نما الائتمان المحلي الممنوح من قبل بنوك دبي 1.9% إلى 822.6 مليار درهم، وارتفع الائتمان المحلي الممنوح من بنوك أبوظبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 4.6% إلى 801.4 مليار درهم.

وبلغت تسهيلات بنوك أبوظبي لغير المقيمين 160.3 مليار درهم، فيما بلغت تسهيلات بنوك دبي الائتمانية لغير المقيمين 107.2 مليارات درهم نهاية أبريل، وذلك بعد نمو بنسبة 7.2% و9.9% على التوالي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

أما بالنسبة للودائع، فقد أضافت بنوك دبي 90 ملياراً لتتجاوز قيمة ودائعها نهاية الفترة ذاتها إلى 1.237 تريليون درهم، فيما أضافت بنوك أبوظبي 100.3 مليار درهم إلى رصيدها ليصل إجمالي ودائعها المصرفية إلى 1.264 تريليون درهم نهاية أبريل.

وحسب بيانات المصرف المركزي فقد زادت أصول بنوك دبي 5.6% لتتخطى 1.9 تريليون درهم، وارتفعت أصول مصارف أبوظبي 6% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتتجاوز 2.065 تريليون درهم نهاية أبريل الماضي.

الإسلامية والتقليدية

ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح من المصارف الإسلامية بنسبة 1.1% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى 433.7 مليار درهم في نهاية شهر أبريل الماضي، أي ما يمثل نحو أكثر من 21% من إجمالي قروض وتسهيلات القطاع المصرفي المجمعة حتى ذلك التاريخ، وذلك وفق بيانات المصرف المركزي.

ووفق المؤشرات المصرفية حسب نوعية المصارف «تقليدية وإسلامية» ارتفع الائتمان الممنوح من المصارف التقليدية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أبريل 4.3% إلى 1.629 تريليون درهم.

وبلغت قيمة أصول المصارف الإسلامية العاملة في السوق المحلي وفق بيانات المركزي لشهر أبريل 737.4 مليار درهم تمثل ما نسبته 17.16% من أصول القطاع المصرفي، فيما وصلت أصول المصارف التقليدية إلى 3.559 تريليونات درهم نهاية أبريل.

وفيما يخص الودائع، فقد ارتفعت لدى البنوك الإسلامية بنسبة 7.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 532.3 مليار درهم نهاية أبريل الماضي، فيما نمت لدى البنوك التقليدية بـ 7.8% لتتخطى 2.185 تريليون درهم نهاية الفترة ذاتها.

استثمارات البنوك

وأظهرت بيانات المصرف المركزي، نمو استثمارات البنوك الإسلامية 9.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري لتصل إلى 145.7 مليار درهم.

وتوزعت استثمارات المصارف الإسلامية بواقع 18.5 مليار درهم في سندات الدين أي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، و2.3 مليار في الأسهم، و113.8 في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و11.1 في استثمارات أخرى.

أما المصارف التقليدية فقد بلغت استثماراتها 520.5 مليار درهم ونمت 3.7% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

وتوزعت استثمارات البنوك التقليدية في نهاية أبريل بواقع 252 مليار درهم في سندات الدين أي الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير، و14.3 ملياراً في الأسهم، و214.7 في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، و39.5 في استثمارات أخرى.

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