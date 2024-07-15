8.62 دولارات ربحية سهم بنك غولدمان ساكس الأمريكي في الربع الثاني

المصدر: نيويورك - وكالات

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قال بنك غولدمان ساكس الأمريكي، الاثنين، إنه تجاوز تقديرات أرباح وإيرادات الربع الثاني بفضل نتائج الدخل الثابت الأفضل من المتوقع، حيث أكدت الشركة أن الأرباح سجلت 8.62 دولارات أمريكية للسهم الواحد مقابل 8.34 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد تقديرات LSEG.

بينما بلغت الإيرادات 12.73 مليار دولار مقابل التقديرات البالغة 12.46 مليار دولار.

وقال غولدمان إن الأرباح قفزت بنسبة 150% عن العام السابق إلى 3.04 مليار دولار، أو 8.62 دولار للسهم. وتعطلت نتائج البنك قبل عام بسبب عمليات الشطب المرتبطة بالعقارات التجارية وبيع الأعمال الاستهلاكية.

ارتفعت الإيرادات بنسبة أكثر تواضعًا بنسبة 17٪ لتصل إلى 12.73 مليار دولار أمريكي بفضل النمو في عمليات التداول الأساسية والاستشارات وإدارة الأصول والثروات للبنك.

لقد تم رفع التوقعات بالنسبة لبنك جولدمان ساكس، حيث تعمل شركات وول ستريت في خضم انتعاش بعد عام 2023.

يعد بنك جولدمان هو الأكثر اعتمادًا على الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول للإيرادات.

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