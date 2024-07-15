رصيد "المركزي" من الذهب يتجاوز 20 مليار درهم نهاية أبريل

المصدر: وام

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ارتفع رصيد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي من الذهب بنحو 12% خلال أربعة أشهر ليتخطى 20 مليار درهم في نهاية أبريل من العام الجاري.

ووفق النشرة الإحصائية - الإحصائيات المصرفية والنقدية لشهر أبريل - الصادرة عن المصرف اليوم فقد ارتفع رصيد المركزي من الذهب من 18.147 مليار درهم نهاية العام الماضي 2023 ليصل إلى 20.36 مليار درهم نهاية أبريل الماضي.

وعلى أساس شهري ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 3.5% من مستواه عند 19.615 مليار درهم نهاية مارس السابق، فيما وصلت نسبة الارتفاع في رصيد "المركزي الإماراتي" من المعدن الأصفر على أساس سنوي إلى 16.3% وذلك كما في نهاية أبريل الماضي مقارنة بمستواه نهاية أبريل من العام 2023 حين بلغ رصيده 17.505 مليار درهم.

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