الصكوك الوطنية تضم البنك العربي المتحد لنظام إدارة السيولة "المنصة"

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أعلنت "الصكوك الوطنية"، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن انضمام البنك العربي المتحد إلى نظام إدارة السيولة "المنصة" المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وتعكس هذه الخطوة التزام الصكوك الوطنية بدعم رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو النمو الاقتصادي الشامل والتمويل الإسلامي.

ومنذ انشائها في عام 2013، حققت "المنصة" تداولات بلغت قيمتها 189 مليار درهم، منها أكثر من 27 مليار درهم تمت خلال عام 2023، مما يؤكد على جهود الصكوك الوطنية في تعزيز جاذبية الخدمات المصرفية والاستثمارات الإسلامية، ومعالجة التحديات المالية التي تواجه المؤسسات المالية مع توفير بديل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: "يسعدنا انضمام البنك العربي المتحد إلى نظام "المنصة"، التي تتمتع بسجل حافل لأكثر من 10 سنوات وخبرة واسعة في هذا المجال. حيث توفر هذه المنصة أتمتة سلسة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، ويمكن دمجها بسهولة في أنظمتها، وتوفر خيارًا مفضلاً متوافقًا مع الشريعة الإسلامية".

من جانبه، قال شريش بيديه الرئيس التنفيذي لـ "البنك العربي المتحد": "تماشياً مع استراتيجية البنك لتعزيز قدراته الرقمية وتطوير منتجاته وخدماته المصرفية الإسلامية، يسعدنا أن نوقّع اتفاقية الشراكة هذه مع منصة تداول الصكوك (المنصة)".

وأضاف قائلاً: "تعتبر المنصة مزوّداً موثوقاً للحلول المبتكرة التي تلبي متطلبات إدارة السيولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إننا على ثقة من قدرة (المنصة) على توفير المرونة اللازمة التي نحتاجها في تسهيل كافة عمليات التمويل الإسلامي في البنك".

وتبرز المجموعة الواسعة من المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها "المنصة" التزام الصكوك الوطنية بالممارسات المالية المفيدة للمجتمع. كما توفر تكاملًا سلسًا، مدعومًا بالتكنولوجيا الحديثة، للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة، وتقدم حلولًا مخصصة في مجال التكنولوجيا المالية مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات للتمويل الإسلامي.

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