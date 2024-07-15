دناتا توسع شراكتها مع الخطوط الجوية البريطانية بعقدٍ في مطار نيوآرك

المصدر: دبي - البيان

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فازت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع الخطوط الجوية البريطانية في مطار نيوآرك الدولي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبموجب الاتفاقية، ستتولى دناتا تقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقل الوطني للمملكة المتحدة على رحلاتها إلى مطار هيثرو في لندن. وستعمل فرق دناتا المتخصصة على إنتاج وإعداد 150 ألف وجبة سنوياً لضمان توفير تجربة طعام متميزة على متن الرحلتين اليوميتين للناقلة.

ويعقد هذا العقد الجديد امتداداً للشراكة طويلة الأمد بين الطرفين، لتغطي الآن خمس مدن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي بوسطن ودالاس وهيوستن وناشفيل ونيوارك.

وقال بيتر ديفيتو، الرئيس التنفيذي لشركة دناتا للتموين في أميركا الشمالية: "نحن سعداء بتوسيع نطاق شراكتنا مع الخطوط الجوية البريطانية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية. سيتولى فريق من الخبراء في دناتا إعداد منتجات طهي استثنائية من شأنها أن تساهم في تعزيز تجربة المسافرين، وسوف نواصل الاستثمار في موظفينا وبنيتنا التحتية ومنتجاتنا لنكون الأفضل في كل ما نقوم به".

وإلى جانب الخطوط الجوية البريطانية، تقدم دناتا خدمات التموين والتجزئة لـ40 عميلاً من الناقلات الجوية في 12 مطاراً في الولايات المتحدة الأميركية، بفريق يضم أكثر من 1000 متخصص في مجال الضيافة. وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق دناتا للتموين والتجزئة أكثر من 9.8 مليون وجبة في الولايات المتحدة، بنمو يفوق 9% على أساس سنوي.

يعد قسم التموين والتجزئة في دناتا واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة الجوية في العالم. وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، الذين تزيد أعدادهم على 10500 موظف، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات ناقلات كبار الشخصيات من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.

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