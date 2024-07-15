«أدنوك للغاز» ترسي عقودا بقيمة 2 مليار درهم لتوسعة البنية التحتية للغاز في الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «أدنوك للغاز بي إل سي» عن ترسية عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء لتنفيذ الحزم المتبقية من مشروع توسعة شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في دولة الإمارات «استدامة». كما تقرر، وبشكل منفصل، نقل ملكية مشروع «استدامة» من «أدنوك للغاز» إلى «أدنوك» بهدف تحسين كفاءة النفقات الرأسمالية للشركة.

وتم إرساء عقود أعمال الهندسة والمشتريات والبناء البالغ قيمتها 2 مليار درهم (550 مليون دولار) على كل من مجموعة «الجرافات البحرية الوطنية» وشركة «جلفار» للهندسة والمقاولات. وسيتم إعادة توجيه ما يقارب من 70% من قيمة العقود إلى الاقتصاد المحلي من خلال «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني» بهدف دعم وتنويع النمو الاقتصادي المحلي.

ويهدف مشروع «استدامة» إلى زيادة طول شبكة خطوط أنابيب الغاز الطبيعي والذي تديره الشركة من 3،200 كيلومتر إلى أكثر من 3،500 كيلومتر، مما يتيح نقل كميات أكبر من الغاز الطبيعي إلى العملاء في الإمارات الشمالية. وبعد استكمال عملية نقل ملكية مشروع «استدامة»، ستستمر «أدنوك للغاز» في إدارة المشروع للاستفادة من خبرتها في مجال بناء وإدارة خطوط الأنابيب. وستقوم «أدنوك» بتغطية المصاريف الرأسمالية لهذا المشروع الحيوي للبنية التحتية.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور أحمد محمد العبري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للغاز»: «تدعم العقود الجديدة التوسع المستمر لشبكة خطوط الأنابيب في دولة الإمارات والتي ستساهم في توفير الغاز الطبيعي منخفض التكلفة بشكل مستدام إلى مواقع أكثر في الدولة. نحن فخورون بدورنا الرائد في تلبية الطلب المتنامي على الغاز محلياً، وتمكين تحقيق هدف دولة الإمارات المتمثل في الاكتفاء الذاتي من الغاز. وعلى إثر قرار نقل ملكية مشروع ’استدامة‘ إلى ’أدنوك‘، فإن الشركة ستواصل الاستفادة من توسعة شبكة خطوط الأنابيب، وتحسين كفاءة النفقات الرأسمالية لتحقيق أقصى قيمة لمساهمي الشركة».

يذكر أن «أدنوك للغاز» مستمرة في توسيع أعمالها المحلية من خلال مشروع «استدامة»، وستقوم بدفع رسوم نقل متغيرة إلى «أدنوك» مقابل الإنتاج الفعلي لخط الأنابيب. كما ستتلقى الشركة مقابلا مادياً نظير إدارتها وقيامها بأعمال الصيانة للمشروع وذلك بالإنابة عن «أدنوك».

وتتضمن استراتيجية «أدنوك» الشاملة للغاز بناء شبكة خطوط أنابيب عالمية المستوى تربط جميع أجزاء نظام الغاز في دولة الإمارات لضمان إمدادات اقتصادية مستدامة من الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.

يتكون المشروع من عدة حزم بقيمة إجمالية تبلغ 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) تم ترسية الحزمة الأولى في عام 2021 وانتهى العمل فيها عام 2023، وتضمنت إجراء تعديلات على شبكة الخطوط الحالية. في يوليو 2023، تم ترسية الحزمتين الثانية والثالثة للمشروع في عقد مشترك بقيمة 5 مليار درهم (1.34 مليار دولار أمريكي)، وتضمنت أعمالا إنشائية لأنابيب جديدة ومحطة ضغط غاز جديدة في حبشان لتوفير إمدادات مستمرة من الغاز لتلبية احتياجات العملاء الرئيسيين في جميع أنحاء الإمارات.

ستستمر «أدنوك للغاز» بالاستمرار في إدارة وتنفيذ مشروع «استدامة» ومشاريعها الاستثمارية الأخرى، وتخطط الشركة لاستثمار أكثر من 47 مليار درهم (13 مليار دولار) في فرص نمو محلية وعالمية بين 2024 و2028 مع توقع استمرار نمو هامش أرباحها ليصل إلى 40% قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك خلال تلك الفترة.

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