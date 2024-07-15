«جنرال موتورز» تعقد شراكة لمدة عام مع «مؤسسة الإمارات»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «جنرال موتورز الشرق الأوسط» عن عقد شراكة لمدة عام مع «مؤسسة الإمارات» تتضمن منحة بقيمة 200 ألف دولار، إضافة للدعم من المصنع الأمريكي العريق للسيارات لبرامج ومبادرات «مؤسسة الإمارات» المؤثرة على المستوى الوطني.

وقد تم إطلاق هذه الشراكة في وقت سابق من العام الجاري خلال التعاون الناجح لشركة «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في «ماراثون الأفكار الافتراضي» الذي اختتمته «مؤسَّسة الإمارات» مؤخراً، وساهم في تعزيز مستويات الوعي حول أهمّية العمل التطوّعي في تحقيق أهداف الاستدامة المرجوّة.

ويُعتبَر هذا التعاون خطوة بارزة بالنسبة إلى «جنرال موتورز الشرق الأوسط» التي ستقدم الدعم الفعال لبرامج «مؤسسة الإمارات» الحالية، مثل برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» التابع للأولمبياد الخاص الإماراتي و«برنامج دوامي»، بالإضافة لمبادرات جديدة مثل ماراثون الأفكار الافتراضي الذي تم الإعلان عنه سابقاً خلال مؤتمر الأطراف «كوب 28».

تشارك «مؤسسة الإمارات» مع مجموعة واسعة من الجهات الخاصة، وتوفر العديد من الفرص للأفراد بهدف تعزيز مهاراتهم وتمكينهم من تحقيق مستقبل أفضل. وتهدف برامج ومبادرات المؤسسة إلى التعامل بفعالية مع التحديات المجتمعية الملحة وإحداث فارق حقيقي في حياة كافة أفراد المجتمع.

وقال مهنا المهيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات: «إن هذه الشراكة البارزة مع»جنرال موتورز«تسلط الضوء على رؤيتنا المشتركة والرامية إلى إحداث أثر إيجابي من خلال التعامل مع التحديات المجتمَعية والاقتصادية الملحة، وتعزيز جودة الحياة، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة. ونتطلع للنتائج الإيجابية لهذه الشراكة المميزة التي تعكس أهدافنا المشتركة في إحداث فرق واضح في حياة أفراد المجتمع».

تتميز هذه الشراكة بأنها تتماشى مع هدف «جنرال موتورز» في أن تكون أكثر شركة شمولية في العالم. وتمنح «جنرال موتورز» الأولوية لمثل هذه الشراكات الاستراتيجية، إذ إنها تساهم في انتشار القيم الإيجابية في المجتمعات التي تعمل بها، كما هو الأمر ذاته بالنسبة لمختلف الجهات المعنية. ويتوافق تركيز «جنرال موتورز» على الاستدامة والمسؤولية المؤسسية المجتمَعية والبرامج الشبابية مع رؤيتها الأشمل حيال مستقبل التنقُّل، وهو مستقبل تسعى العلامة التجارية من خلاله للمساهمة بفعالية في تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة، وإيجاد مورد منصف من المهارات المتميزة في مجالات العلوم، والتقنية، والهندسة والرياضيات (STEM) وتحقيق الرؤى الرامية إلى الوصول لصفر انبعاثات كربونية.

من جهته، قال جاك أوبال، الرئيس والمدير التنفيذي لعمليات «جنرال موتورز» في أفريقيا والشرق الأوسط: «يسرّنا أن نعمل مع»مؤسسة الإمارات«ضمن جهودها واسعة التأثير، والتي تسعى من خلالها للارتقاء بالمجتمع المحلي والتركيز على الشمولية على الصعيد الوطني. ونشير إلى أن رؤية المؤسسة تتوافق مع رؤيتنا الخاصة، حيث نتطلّع معاً إلى المضي قُدماً في تطوير مورد شمولي من المهارات من مختلف الجنسيات والقدرات والفئات العمرية التي ستساعدنا على تحقيق رؤيتنا الخاصة بمستقبل التنقل في المنطقة».

وتجدر الإشارة إلى أنه في الشهور القادمة، سوف يشارك موظفو «جنرال موتورز» بمبادرة تطوّعية من تنظيم «مؤسسة الإمارات» وتشمل العديد من الأنشطة المتنوعة. وكجزء من الأهداف الأساسية لهذا التعاون، سينخرط موظفو «جنرال موتورز الشرق الأوسط» في برنامج «مدارس الأبطال الموحدة» المقبل – والهدف من هذا هو الترويج لمفهوم الشمولية المجتمَعية البنّاءة، وذلك من خلال جمع الطلّاب من ذوي الإعاقة الذهنية مع أقرانهم من غير الإعاقة بهدف خلق بيئات مدرسية تقوم على مبدأ قبول الآخر.

كما ستلعب «جنرال موتورز» دوراً بارزاً في «برنامج دوامي»، الذي يهدف إلى تمكين المواطنين الإماراتيين من خلال إتاحة فرص عمل مرنة وبدوام جزئي. وعبر هذه المشاركة الفعّالة، تسعى «جنرال موتورز» إلى تعزيز مهارات المواطنات والمواطنين الإماراتيين بهدف المساهمة بفعالية في صياغة مستقبل قطاع التنقّل.

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