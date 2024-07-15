تطوير مجمع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مجموعة الدار العقارية، عن توقيع اتفاقية إستراتيجية مع مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" ستعمل بموجبها على تمويل وتطوير مشروع لبناء مجمّع للمرافق اللوجستية من الدرجة الأولى بمساحة 1.55 مليون قدم مربع (144 ألف متر مربع) ضمن مجمّع الصناعات الوطنية في جبل علي بدبي.

وفي إطار هذه الشراكة ومن خلال المشروع الجديد، ستتمكن الدار من تطوير وتأجير الأصول اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، الذي يتميز بموقعه الإستراتيجي قرب ميناء جبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، فضلاً عن ارتباطه المباشر بشبكات الطرق الرئيسية مثل (E11) (E311).

ولتلبية الطلب القوي على المستودعات ومرافق التخزين، سيستهدف المشروع مزودي الخدمات اللوجستية المقدمة من طرف ثالث (3PL) وشركات التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة الراغبين بالتوسع أو الانتقال إلى المجمّع. ويمتد مجمّع المرافق اللوجستية المصنف من الدرجة الأولى والحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) على قطعة أرض بمساحة إجمالية تبلغ 2.36 مليون قدم مربع (220 ألف متر مربع)، حيث سيضم ثلاثة مباني مكوّنة من وحدات مسبقة الصنع يمكن تعديلها لتوفير مرافق لوجستية بمساحات مرنة قابلة لاستيعاب مستأجر واحد أو عدة مستأجرين.

ستتولى الدار تطوير المشروع بجميع مراحله، بدءاً من التَصَوُّر الأساسي والتصميم وصولاً إلى التنفيذ وأعمال الإدارة. ويأتي المشروع الجديد في إطار استثمار الدار الذي أعلنته مؤخراً بقيمة مليار درهم بغرض مواصلة توسيع وحدة أعمالها للأصول اللوجستية في دبي وأبوظبي، إلى جانب خططها لتخصيص المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الواعد تماشياً مع نمو أعمالها فيه.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الدار العقارية: "ستسهم هذه الاتفاقية الإستراتيجية مع دي بي ورلد في تعزيز حضورنا في قطاع الأصول اللوجستية، كما ستدعم خططنا التوسعية في دبي عموماً. يتميز المشروع الجديد بموقعه الحيوي في مجمّع الصناعات الوطنية، مما سيمنحنا ميزة إستراتيجية في منطقة لوجستية مهمة تتميز بقربها من الميناء والطريق السريع الرئيسي بين دبي وأبوظبي. ومن خلال الاستفادة من خبراتنا الواسعة في مجال التطوير العقاري وإدارة الأصول، سيكون لهذا المشروع الفريد دورٌ محوري في دفع مسيرة نمو الدار وتنويع محفظة أصولنا اللوجستية".

من جهته، قال عبداللّه بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ دي بي ورلد في دول مجلس التعاون الخليجي: "سيساهم تعاوننا مع الدار في تعزيز القدرات اللوجستية ضمن مجمّع الصناعات الوطنية، مما سيرسخ مكانتنا كمركز توزيع حيوي لمجموعة من أكبر الشركات المصنعة والشركات العاملة في قطاع السلع والبضائع الاستهلاكية سريعة الحركة. يضم المجمّع اليوم أكثر من 330 شركة تمارس عملياتها في مرافقه، وبالتالي فإن تطوير المشروع اللوجستي الجديد للدار سيضمن توفير البنية التحتية والخدمات الضرورية لتلبية المتطلبات المتزايدة لمتعاملينا. كما تعكس شراكتنا مع الدار التزامنا الراسخ بتقديم أحدث المرافق وحلول سلاسل التوريد بالتعاون مع شركائنا".

الجدير بالذكر أن مجمّع الصناعات الوطنية يمتد على مساحة 21 كيلومتراً مربعاً في قلب المنطقة الصناعية في دبي ويوفر منظومة حيوية شاملة ذات مستوى عالمي تدعم شركات التصنيع والمعالجة من خلال محفظة واسعة ومتنوعة من الحلول والمرافق اللوجستية التي تلبي احتياجات النقل البحري والبري والجوي. ومن المقرر أن تنطلق أعمال البناء في مجمّع المرافق اللوجستية الجديد خلال الربع الرابع من عام 2024، على أن يكون جاهزاً لاستقبال مستأجريه خلال الربع الأخير من عام 2025.

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