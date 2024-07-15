ولي عهد أم القيوين يشهد توقيع اتفاق إطلاق مشروع فاخر بجزيرة السينية

المصدر: أم القيوين - وام

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شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، توقيع اتفاقية شراكة بين «أم القيوين العقارية» وشركة «شوبا العقارية»، لإطلاق مشروع عقاري فاخر في جزيرة السينية بأم القيوين.

وقع الاتفاقية في الديوان الأميري عن «أم القيوين العقارية»، الشيخ منصور بن إبراهيم المعلا، المدير العام، وعن «شوبا» المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة، بي إن سي مينون. وسيوفر مشروع جزيرة السينية، مجموعة فريدة من المرافق، مثل ملعب جولف عائلي، وجناح عائم، وقاعة للمناسبات، وجسر بتصميم لولبي، بالإضافة إلى عروض ضوئية ومائية، وشواطئ رملية بيضاء، ومسارات تحفها أشجار المانغروف (القرم) وسط أمواج المد والجزر، وساحة للاحتفالات، ومركز مجتمعي، ومنتزه بيئي، ومنطقة لعب، وغيرها الكثير.

وخلال تطوير المشروع، ستمنح «شوبا العقارية» الأولوية للحفاظ على الحياة البرية الطبيعية والمواقع الأثرية، كما تمتاز الجزيرة بخصائصها البيئية المتنوعة التي تضم مجموعة من النباتات والحيوانات وأشجار المانغروف الكثيفة والحياة البرية والبحرية السليمة، والتي تتيح للقاطنين تجربة عيش فريدة وسط الطبيعة.

وأكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا حرص حكومة أم القيوين على الحفاظ على التراث الطبيعي، وذلك في إطار الالتزام بدفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة، مشيراً سموه إلى أن شراكة حكومة أم القيوين مع «شوبا العقارية» لتطوير جزيرة السينية، تجسد جهود الحكومة ورؤيتها الرامية إلى إحداث تكامل بين المرافق العصرية والطبيعة الغناء في أم القيوين.

وأوضح سمو ولي عهد أم القيوين، أن مشروع جزيرة السينية يتيح لقاطنيه تجربة أسلوب الحياة الهادئة والفاخرة بالتزامن مع إبراز التنوع الحيوي والأهمية التاريخية للجزيرة، مبدياً تطلعه إلى إنجاز هذا المشروع الأساسي نظراً لدوره في تعزيز التنمية والازدهار في مجتمعنا. وقال بي إن سي مينون: المشروع إنجاز بارز في مسيرة النجاح التي تقودها «شوبا العقارية»، ويؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار والاستدامة والرفاهية.

ووجه شكره إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، لدعمه وثقته في شركة شوبا لإدارة وتطوير هذا المشروع ودوره في رسم ملامح جديدة لقطاع العقارات الفاخرة في الدولة.

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