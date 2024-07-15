«أبوظبي التجاري» يكشف عن بطاقة ائتمان جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن بنك أبوظبي التجاري عن إطلاق بطاقة ائتمان ترافيلر الجديدة المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المتنامية للعملاء والمتعلقة بالسياحة والسفر.

وتوفر البطاقة باقة شاملة من المزايا والمكافآت التي تلبي مختلف متطلبات العملاء، بما في ذلك استرداد نقدي بنسبة 10% على تذاكر الطيران وحجوزات الفنادق في أي مكان في العالم و50% على تذاكر السينما داخل دولة الإمارات و1.5% على النفقات اليومية لجميع المشتريات الأخرى، بما يصل إلى 1500 درهم شهرياً، بالإضافة إلى الحصول على قسيمة ترحيبية من موقع hotels بقيمة 2000 درهم.

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