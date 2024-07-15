جمارك دبي تبحث تعزيز التعاون التجاري مع إندونيسيا

المصدر: دبي - البيان

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استقبل الدكتور عبدالله محمد بوسناد مدير عام جمارك دبي، ك. كاتاريكا كندرا ذيجارا القنصل العام لجمهورية إندونيسيا في دبي، والوفد المرافق له، حيث تعد إندونيسيا أحدى أهم دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) من حيث الوضع الاقتصادي والقوة البشرية. يأتي ذلك انطلاقاً من حرص جمارك دبي على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية لدعم نمو تجارة دبي الخارجية غير النفطية.

وأثنى مدير عام جمارك دبي على العلاقات التجارية والاقتصادية بين دبي وإندونيسيا، ودور مركز ترويج التجارة الإندونيسي في دبي، والذي يهدف إلى زيادة الترويج والتصدير للمنتجات الإندونيسية لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، مؤكداً خلال اللقاء أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وإندونيسيا، ترتقي بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى مستويات أرحب، وتعمل على تعزيز التدفق التجاري وتحفيز التجارة البينية ورفع قيمتها الإجمالية عن طريق خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع والخدمات، ما يخلق فرصاً جديدة للمصدرين والشركات من الجانبين.

وأعرب القنصل الإندونيسي عن سعادته بهذا اللقاء وتقديره لجهود جمارك دبي ودورها في تسهيل التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، مؤكداً حرص القنصلية العامة الإندونيسية على تبادل الزيارات واللقاءات مع جمارك دبي للوصول إلى أعلى مستويات التنسيق بين الطرفين للاستفادة من دور دبي كمركز إقليمي ودولي للتجارة العالمية في دعم نمو التجارة الإندونيسية.

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