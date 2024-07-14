«ماريوت ريزيدنس البرشاء» يفتح أبوابه في دبي

المصدر: دبي - مصطفى درويش

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فتح فندق ماريوت ريزيدنس البرشاء أبوابه للزوار، في إضافة جديدة للقطاع الفندقي المزدهر في دبي. ويقع الفندق في منطقة البرشاء جنوب، ويوفر إطلالات على المعالم الشهيرة مثل برج خليفة وبرج العرب في دبي، كما أن موقعه يسهل الوصول إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية والمراكز التجارية داخل المدينة.

وذكر موقع «بيزنس أوت ريتش» أن الفندق يتضمن 138 شقة مصممة بشكل احترافي وموزعة على 24 طابقاً، وتتميز بتنوع خيارات المعيشة، وذلك بدءاً من المنازل المستقلة الحصرية، إلى شقق البنتهاوس الفخمة والشقق الأنيقة المكونة من غرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم. ويتم تخصيص كل مسكن بشكل فردي وفقاً للذوق الخاص وتفضيلات نمط الحياة.

وتخطط ماريوت لافتتاح مشروعين مماثلين في الربع الرابع من العام لتقديم معيار جديد للمعيشة في دبي، لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الراقية في دبي.

وكانت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي قد كشفت عن دخول نحو 31.8 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق الفندقي في الإمارة خلال 5 سنوات، ضمن أكثر من 100 فندق من مختلف الفئات، حيث واصل القطاع استقطاب الاستثمارات الفندقية على الرغم من التحديات، التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على السوق السياحي العالمي. وبحسب البيانات، ارتفع عدد الغرف الفندقية في دبي من 118.3 ألف غرفة فندقية نهاية مايو 2019 إلى 150.2 ألف غرفة فندقية في نهاية مايو 2024، وازداد عدد المنشآت الفندقية من 721 منشأة فندقية في نهاية مايو 2019 إلى 822 منشأة في نهاية مايو 2024.

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